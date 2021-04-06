ŞANLIURFA TAVA VE ŞİŞ CİĞER LEZZETLİ TARTIŞMALARINA EDİRNE VE ŞANLIURFALI USTALAR KATILDI - Son Dakika

ŞANLIURFA TAVA VE ŞİŞ CİĞER LEZZETLİ TARTIŞMALARINA EDİRNE VE ŞANLIURFALI USTALAR KATILDI

06.04.2021 17:56

YEMEK yazarı Vedat Milor'un sosyal medya üzerinden tava ciğeri ile şiş ciğeri üzerinden başlattığı lezzet tartışmasına tava ciğeri ile ünlü Edirne ve şiş ciğeri ile ünlü Şanlıurfalı ustalar da katıldı.

YEMEK yazarı Vedat Milor'un sosyal medya üzerinden tava ciğeri ile şiş ciğeri üzerinden başlattığı lezzet tartışmasına tava ciğeri ile ünlü Edirne ve şiş ciğeri ile ünlü Şanlıurfalı ustalar da katıldı. Şanlıurfalı ustalar, "Ciğerin ana maddesi mangaldır. Bu nedenle ciğer şişte yenilir. Tavada mısır unuyla yapılan ciğer hamurdur" derken, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, "Urfalı arkadaşlarımız lokum gibi yapıyorlar ciğeri, biz de kehribar gibi sarı, kelebek kadar hafif dana ciğerini yapıyoruz. Bu ankette ciğer kardeşliği ortaya çıktı" dedi.

Yemek yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabı üzerinden, tava ciğeri ve şiş ciğeri üzerinden, "Anket. Dünyanın birçok yerini gezdim, yemeklerini denedim. Bence ciğer yemekleri deyince çok özel bir mutfağa sahibiz. Hem çeşit sayısı fazla hem de lezzetli. Peki sizce farklı tekniklerle yapılan iki ciğer yemeğinden hangisi daha lezzetli oluyor?" diye anket başlattı.. 62 bin 627 kişinin oy kullandığı ankete katılanlar yüzde 58 ile şiş ciğeri, yüzde 42 ile tava ciğerini tercih etti.

ŞANLIURFA: CİĞER ŞİŞTE YENİR

Vidat Milor'un başlattığı ankete tava ciğeri ile ünlü ve Edirneli ustalar ile şiş ciğeri ile ünlü Şanlıurfalı ustalar da katıldı. Tava ciğer ve şiş ciğerin lezzeti hakkında sosyal medyadan başlatılan tartışmaya günlük 5 ton ciğer tüketen ve kebap diyarı olan Şanlıurfa'dan cevap geldi. Kentteki ciğerci ustaları, "Ciğerin ana maddesi mangaldır. Bu nedenle ciğer şişte yenilir. Tavada mısır unuyla yapılan ciğer hamurdur" yorumunda bulundu.

Zengin yemek kültürü ve gastronomi alanındaki lezzetleriyle adından söz ettiren Şanlıurfa'da tescilli 'Urfa ciğer kebabı' bu kez sosyal medyada tava ciğerle tartışılmaya başlandı. Kendine has mutfağı, birbirinden lezzetli yemekleriyle öne çıkan peygamberler şehri Şanlıurfa'da, ciğer kebabı tüketimi en az günlük 5 ton olarak tüketiliyor. Ciğer kebabının ciğer tavayla tartışmaya açılmasına bir anlam veremeyen ciğerci ustalarından Uğur Şahin, ciğer kebabının Şanlıurfa'nın vazgeçilmezi olduğunu ve özellikle kış mevsiminde daha çok tüketildiğini söyledi. Kuzu ciğerinin bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini ifade eden Şahin, "Tecilli Urfa ciğerini Diyarbakır, Adana veya başka yerlerin ciğerleriyle karıştırmayın. Şanlıurfa'da ciğer yememişseniz bilin ki siz ciğer yememişsiniz. Şanlıurfa ciğerinin kendine has özellikleri vardır. Şanlıurfa ciğeri Karacadağ bölgesinde ve meralarda yetişen kuzuların ciğerlerinden yapılır. Kuzu ciğerimiz küçük parçalar halinde doğranır ve erkek kuzunun kuyruk yağıyla beraber şişe saplanarak pişirilir. Ciğer tava ise mısır ununda yağda kızartılır. Bu da çok ağır olur, ciğer şiş hem hafif oluyor. Hem de lezzetli olur. Ciğerin ana maddesi mangaldır. Ciğer tavayla kıyaslanamaz" şeklinde konuştu.

'EDİRNE CİĞERİNİN COĞRAFİ İŞARETİ VAR'

Edirne'de ünlü tava ciğerinin UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne girmesi için çalışmalar sürerken, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, tava ciğerin kente özgü bir yöresel lezzet olduğunu söyledi. Edirne'nin meşhur tava ciğerinin coğrafi işareti olduğuna belirten Dinar, "Son günlerde sosyal medyada tava ciğer mi? Şiş ciğer mi? diye çok tatlı bir rekabet var. Ben geçen yıl İstanbul'da arkadaşımın dükkanın da şiş ciğerini yedim ve inanın parmaklarımı yiyecektim, çok lezzetliydi. Onlar kuzu ciğeri kullanıp mangalda yapıyorlar, biz coğrafi işareti olan Edirne'nin tava ciğerini dana ciğerinden yağda tavada yapıyoruz. Urfalı arkadaşlarımız lokum gibi yapıyorlar ciğeri, bizde kehribar gibi sarı, kelebek kadar hafif dana ciğerini yapıyoruz. Bir gün isterim ki, Urfalı ciğerci kardeşlerimiz Edirne'ye gelip şiş ciğeri yapsın, sonra bizde Urfa'ya gidip onlara tava ciğeri pişirelim. Urfa'daki, Adana'daki, Diyarbakır'daki güzel Edirne'mizden kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Bu ankette ciğer kardeşliği ortaya çıktı" dedi.

EDİRNE CİĞERİ DAHA LEZZETLİ

Edirne'de tava ciğeri yiyen vatandaş, tava ciğerin daha lezzetli olduğunu savundu. Edirne ciğerinin daha lezzetli olduğunu vurgulayan Ömer Gür, "Her zaman Edirne ciğerinin daha lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Edirneli olarak her zaman bu ciğeri tercih ediyorum ve herkese bu lezzeti tavsiye ederim" dedi. Edirne ciğerinin daha güzel ve tatlı olduğunu belirten Sedat Pörpelek, "Edirne ciğeri daha güzel ve daha tatlı. Urfa ciğeri yemedim" derken, eşi Seren Pörpelek de, iki ciğerin de güzel olduğunu söyledi.

ŞANLIURFA TAVA VE ŞİŞ CİĞER LEZZETLİ TARTIŞMALARINA EDİRNE VE ŞANLIURFALI USTALAR KATILDI
ŞANLIURFA TAVA VE ŞİŞ CİĞER LEZZETLİ TARTIŞMALARINA EDİRNE VE ŞANLIURFALI USTALAR KATILDI
ŞANLIURFA TAVA VE ŞİŞ CİĞER LEZZETLİ TARTIŞMALARINA EDİRNE VE ŞANLIURFALI USTALAR KATILDI
ŞANLIURFA TAVA VE ŞİŞ CİĞER LEZZETLİ TARTIŞMALARINA EDİRNE VE ŞANLIURFALI USTALAR KATILDI
ŞANLIURFA TAVA VE ŞİŞ CİĞER LEZZETLİ TARTIŞMALARINA EDİRNE VE ŞANLIURFALI USTALAR KATILDI
ŞANLIURFA TAVA VE ŞİŞ CİĞER LEZZETLİ TARTIŞMALARINA EDİRNE VE ŞANLIURFALI USTALAR KATILDI
ŞANLIURFA TAVA VE ŞİŞ CİĞER LEZZETLİ TARTIŞMALARINA EDİRNE VE ŞANLIURFALI USTALAR KATILDI
ŞANLIURFA TAVA VE ŞİŞ CİĞER LEZZETLİ TARTIŞMALARINA EDİRNE VE ŞANLIURFALI USTALAR KATILDI
ŞANLIURFA TAVA VE ŞİŞ CİĞER LEZZETLİ TARTIŞMALARINA EDİRNE VE ŞANLIURFALI USTALAR KATILDI
ŞANLIURFA TAVA VE ŞİŞ CİĞER LEZZETLİ TARTIŞMALARINA EDİRNE VE ŞANLIURFALI USTALAR KATILDI
ŞANLIURFA TAVA VE ŞİŞ CİĞER LEZZETLİ TARTIŞMALARINA EDİRNE VE ŞANLIURFALI USTALAR KATILDI
ŞANLIURFA TAVA VE ŞİŞ CİĞER LEZZETLİ TARTIŞMALARINA EDİRNE VE ŞANLIURFALI USTALAR KATILDI
ŞANLIURFA TAVA VE ŞİŞ CİĞER LEZZETLİ TARTIŞMALARINA EDİRNE VE ŞANLIURFALI USTALAR KATILDI
ŞANLIURFA TAVA VE ŞİŞ CİĞER LEZZETLİ TARTIŞMALARINA EDİRNE VE ŞANLIURFALI USTALAR KATILDI
ŞANLIURFA TAVA VE ŞİŞ CİĞER LEZZETLİ TARTIŞMALARINA EDİRNE VE ŞANLIURFALI USTALAR KATILDI
ŞANLIURFA TAVA VE ŞİŞ CİĞER LEZZETLİ TARTIŞMALARINA EDİRNE VE ŞANLIURFALI USTALAR KATILDI
ŞANLIURFA TAVA VE ŞİŞ CİĞER LEZZETLİ TARTIŞMALARINA EDİRNE VE ŞANLIURFALI USTALAR KATILDI
ŞANLIURFA TAVA VE ŞİŞ CİĞER LEZZETLİ TARTIŞMALARINA EDİRNE VE ŞANLIURFALI USTALAR KATILDI
ŞANLIURFA TAVA VE ŞİŞ CİĞER LEZZETLİ TARTIŞMALARINA EDİRNE VE ŞANLIURFALI USTALAR KATILDI

Vedat Milor, Şanlıurfa, Edirne, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA TAVA VE ŞİŞ CİĞER LEZZETLİ TARTIŞMALARINA EDİRNE VE ŞANLIURFALI USTALAR KATILDI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin tehditvari paylaşımına İYİ Parti'den 'tokatlı' yanıt Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin tehditvari paylaşımına İYİ Parti'den 'tokatlı' yanıt Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu Sarıklı amiral soruşturması genişletildi! Şoförü ve korumasının ifadeleri ortaya çıktı Sarıklı amiral soruşturması genişletildi! Şoförü ve korumasının ifadeleri ortaya çıktı Adana'da bodrumunda timsah besleyen esnaf ekipleri şaşkınlığa uğrattı Adana'da bodrumunda timsah besleyen esnaf ekipleri şaşkınlığa uğrattı Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti
Süper Lig'in 33. haftasının açılış maçlarında ev sahibi ekipler güldü! Göztepe, Rize'yi 2-0'la geçerken, Karagümrük de Hatay'ı 1-0 mağlup etti Süper Lig'in 33. haftasının açılış maçlarında ev sahibi ekipler güldü! Göztepe, Rize'yi 2-0'la geçerken, Karagümrük de Hatay'ı 1-0 mağlup etti         
19:00
Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir, saygılı olun Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir, saygılı olun         
18:16
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası         
17:51
İşte anne yüreği! Kazada yaralandı, önce bebeğini emzirdi sonra hastaneye gitti İşte anne yüreği! Kazada yaralandı, önce bebeğini emzirdi sonra hastaneye gitti         
17:36
Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi         
17:07
Sezgin Baran Korkmaz'ın Beylerbeyi'ndeki yalısı 60 milyon bedelle satışa çıkarıldı Sezgin Baran Korkmaz'ın Beylerbeyi'ndeki yalısı 60 milyon bedelle satışa çıkarıldı         
16:47
Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü         
15:49
Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi         
14:59
Sigorta parası için hamile eşini kayalıklardan atan kocanın davasında tanık konuştu: Eşi düşmüş biri gibi değildi Sigorta parası için hamile eşini kayalıklardan atan kocanın davasında tanık konuştu: Eşi düşmüş biri gibi değildi         
14:33
Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler         
13:59
Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var         
13:56
Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı         
13:50
Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı         
12:53
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 19:23:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ŞANLIURFA TAVA VE ŞİŞ CİĞER LEZZETLİ TARTIŞMALARINA EDİRNE VE ŞANLIURFALI USTALAR KATILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei