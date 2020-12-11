Tavak'ta tarımsal sulama göleti temizleniyor - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Selendi ilçesine bağlı Tavak Mahallesi'nde de tarımsal sulama göletinde temizlik ve bakım çalışmaları başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde bulunan vatandaşların gelirlerine destek olmak amacıyla hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında tarımsal üretimin artması ve üreticinin gelir kalemlerinin çeşitlenmesi adına çeşitli çalışmalar sürdürülüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi bu doğrultuda üretim devamlılığı adına en önemli ihtiyaç olan tarımsal sulamaya da destek oluyor. Selendi'ye bağlı Tavak Mahallesi'nde de tarım arazilerinin sulama ihtiyacını karşılayan gölette temizlik ve bakım çalışmaları başladı. Zaman içerisinde gölet alanının toprak ve balçıkla dolması, su tutma kapasitelerinin azalması ve temizlik ihtiyaçları nedeniyle, mahalle muhtarının talebi üzerine harekete geçilerek, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından arazide etüt çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda, tarımsal sulama göletinde temizlik ihtiyacı olduğu ekipler tarafından tespit edildi. Yapılan etütler neticesinde oluşturulan iş programı dahilinde mevcut göletin temizlenmesi için gerekli çalışmalar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından başlatıldı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla 17 ilçede çalışmalara devam edeceklerini belirtti. - MANİSA