Tavaklı köyünde orman yangını yeniden başladı - Son Dakika

Tavaklı köyünde orman yangını yeniden başladı

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde dün çıkan orman yangını gece saatlerinde yeniden başladı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde dün çıkan orman yangını gece saatlerinde yeniden başladı. Bölgede yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde dün öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde söndürülen orman yangını yeniden başladı. Dumanları gören köylüler, durumu 177 ALO Orman Yangın İhbar Hattı'na bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile Geyikli ve Ezine Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. Bir gün içerisinde 3, 10 gün içerisinde ise 8'nci kez çıkan orman yangınlarının söndürülme çalışmalarına köylüler de destek veriyor. - ÇANAKKALE

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