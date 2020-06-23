Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğalttı, talebe yetişemiyor - Son Dakika

Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğalttı, talebe yetişemiyor

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde köyde satın aldığı evin onarımını yapan Recep Somuncu (47), tavan arasında ve evin odalarındaki tahtaların arasında 15 cam şişe arasında sebze ve buğday tohumları buldu.

Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğalttı, talebe yetişemiyor, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde köyde satın aldığı evin onarımını yapan Recep Somuncu (47), tavan arasında ve evin odalarındaki tahtaların arasında 15 cam şişe arasında sebze ve buğday tohumları buldu. Gen bankasınca tescillenen tohumları arazisinde çoğaltan Recep Somuncu, Türkiye'nin 80 iline 'ata tohumu' olarak bilinen tohumları göndererek organik tarıma katkıda bulunuyor.

Recep Somuncu, Ereğli'nin Çevlik köyünde 2010 yılında 40 dönümlük arazi satın aldı. Arazi içindeki kullanılmayan ahşap eski evde tadilat başlatan Somuncu, tavan ve diğer odaların birçok noktasında 15 cam şişe içinde saklanmış sebze ve buğday tohumları buldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde bulunan Tohum Gen Bankası'na tohumları gönderen Somuncu, bunların 'saf tohum' olduğunu öğrendi. Buğday tohumlarının ise DNA'sı ile oynanmamış saf tohum olduğu ortaya çıktı. Tohumların bir kısmını gen bankasına bağışlayan Somuncu ailesine teşekkür belgesi verildi.

Tohumları, kiraladıkları toplam 125 dönüm arazide eken Somuncu ailesi, domates, biber, patlıcan, pırasa, fasulye, salatalık, buğday üreterek çoğalttı. Ünleri Ereğli'yi aşan Somuncu ailesi, yerli üretimi arttırmak için Türkiye'nin 80 ilindeki birçok çiftçiye ürettikleri tohumları ücretsiz gönderdi. İki köy ve bir mahallede bulunan toplam 125 dönüm arazide üretimlerini sürdüren Somuncu ailesi, destek verilmesi halinde ilçede organik sebze ve tohum üretebilecekleri bir tesis kurmak istiyor.

TALEBE YETİŞEMİYOR

Demir Çelik Fabrikası'nda işçi olarak çalışan Recep Somuncu, "Eski evi temizlerken çocuklar çeşitli şişelerde tohumlar getirdi. Bana, 'baba bu ne?' diye sordular. Tabi baktık bunlar çeşitli domates ve yerli tohumlar olduğunu gördük ve çoğaltmaya başladık. Türkiye'nin her yerinden tohum isteyenlerin haddi hesabı yok. Yetiştirmeye çalışıyoruz. Hakkari hariç bütün Türkiye'ye, 3-4 tane de ülkeye eş dost aracılığıyla gönderiyoruz. Burada ticari herhangi bir şey yok, kesinlikle memleket meselesi oldu. İnsanların bu yerli tohuma dönmeleri muhakkak. Başka çıkış yok. Ülkeler arası alışverişi bırakın şehirlerarası çıkışlarda bile problemler oldu. Dünyanın hali ortada. Elinde yerli tohumu olmayanları çok kötü günler bekliyor. Cumhurbaşkanımız '1 metre yeriniz olsa ekin' diyor. Çok önemli. Kesinlikle siyasi bir söz değil. İlerde niye almadık diyecek insanları. Şimdiden başlaması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

'HEPSİ MÜTHİŞ VERİMLİ'

Evde detaylı arama yapıldığında daha fazla tohumun çıkacağına inandıklarını ifade eden Somuncu, şöyle konuştu:

"Sebzelerde iki çeşit domates, iki çeşit biber, salatalık çeşitleri bunlar tam yerli Allah'ın yarattığı ilk saf tohumlar. Salatalıkların müthiş tadı var. Domatesin de uzaktan kokusu geliyor. Hepsi müthiş verimli. İlgili olan arkadaşlara elimizden gelen bütün yardımı yapıyoruz. Kaymakamlığımız çok destek oluyor. Büyük market zincirlerine ürün satan arkadaşlarımız var. Onlara tohumlar gönderdik. Onlarda çoğaltmışlar. Türkiye çapındaki büyük firmalara ürün veriyorlar bu da bizi sevindiriyor."

'ÜRETİP ÇOĞALTMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Eşi Semiha Somuncu tohumları bulduktan sonra ailecek yaptıkları mücadele sonucu tohumları çoğalttıklarını belirterek, "Mahallede birkaç yerde arazi aldık, oraların bir bölgesini tohumluk bir tarafından sebzeler üretiyoruz vatandaşımız yararlansın diye. Ata tohumu benim için insanlığın yaşamı derim. Kimseye muhtaç olmamak derim. Bizde bunu üretip çoğaltmaya çalışıyoruz. İmkanlarımız doğrultusunda daha da büyütmeye çalışacağız." diye konuştu.


Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 08:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğalttı, talebe yetişemiyor - Son Dakika

Son Dakika

Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaşan fenomen gelin adayı tepki çekti Tek celsede boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum
Tek celsede boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu Tek celsede boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu         
14:21
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi         
14:21
A Haber muhabiri İstanbul'daki fırtınada canlı yayındayken kanlar içinde kaldı A Haber muhabiri İstanbul'daki fırtınada canlı yayındayken kanlar içinde kaldı         
14:17
İstanbul'un lüks semtinde yol göle döndü İstanbul'un lüks semtinde yol göle döndü         
14:09
Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek         
13:12
Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi         
13:02
3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti 3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti         
12:43
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı         
12:32
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi         
12:24
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı         
12:18
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı         
12:17
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti         
12:15
Kazı yapan işçiler tarafından bulunan tabutun içinden çıkanlar hayrete düşürdü Kazı yapan işçiler tarafından bulunan tabutun içinden çıkanlar hayrete düşürdü         
12:11
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti         
12:03
"Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi         
11:56
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor         
11:52
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa         
11:48
Prof. Dr. Orhan Şen: Bu sene süper hücre yağışlarını görmeye devam edeceğiz Prof. Dr. Orhan Şen: Bu sene süper hücre yağışlarını görmeye devam edeceğiz         
11:48
Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı         
11:48
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok         
11:46
Helezonun altında kalan talihsiz vatandaş hayatını kaybetti! O anlar kamerada Helezonun altında kalan talihsiz vatandaş hayatını kaybetti! O anlar kamerada         
11:45
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek         
11:15
Dağdaki ABD Başkanı Donald Trump siluetini gören Mersinliler telefona sarılıyor Dağdaki ABD Başkanı Donald Trump siluetini gören Mersinliler telefona sarılıyor         
10:58
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu         
10:55
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 387,5 liradan işlem görüyor Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 387,5 liradan işlem görüyor         
10:47
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı         
10:41
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli         
10:33
Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor         
10:28
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin lira harcayıp modifiye etti 12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin lira harcayıp modifiye etti         
10:22
ABD'den dezenfektan açıklaması: Metanol içeren el dezenfektanını kullanmayın ABD'den dezenfektan açıklaması: Metanol içeren el dezenfektanını kullanmayın         
10:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 14:35:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğalttı, talebe yetişemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei