Tavan arasındaki kaçak akaryakıt düzeneğini Akaryakıt Özel Ekibi açığa çıkardı - Son Dakika
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Tavan arasındaki kaçak akaryakıt düzeneğini Akaryakıt Özel Ekibi açığa çıkardı

16.04.2022 10:47

- Tavan arasındaki kaçak akaryakıt düzeneğini Akaryakıt Özel Ekibi açığa çıkardı Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne bağlı Akaryakıt Özel Ekibince, Kırıkkale'de iki akaryakıt istasyonuna düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek...

- Tavan arasındaki kaçak akaryakıt düzeneğini Akaryakıt Özel Ekibi açığa çıkardı

KIRIKKALE - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne bağlı Akaryakıt Özel Ekibince, Kırıkkale'de iki akaryakıt istasyonuna düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek tespit edildi.

Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekipleri, Kırıkkale'de riskli olarak değerlendirilen bayilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda tüm bilgi ve belgeleri toplayan ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

Tavan arasındaki kaçak akaryakıt düzeneği

Eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda ekipler, iki akaryakıt istasyonunda pompa, yazar kasa ve otomasyon sistemlerini devre dışı bırakan düzeneği istasyonun ofis bölümünde asma tavanda bulunan ısıtıcının içerisinde ele geçirdi. Yakalanan söz konusu düzeneklerin istenildiğinde kaçak akaryakıt, istenildiğinde ise yasal akaryakıt verilmesine olanak sağladığı tespit edildi.

Gerçekleştirilen operasyonda ekipler, istasyonların birinde aynı zamanda kaçak elektrik kullanıldığını da tespit etti. Akaryakıt Özel Ekiplerince yapılan kontrollerde istasyonda elektrik tüketimi yüksek olan oto yıkama alanı, pompalar, aydınlatmalar gibi ünitelerde kaçak elektrik kullanıldığı ve kaçak elektriğin konnektör ve uzaktan kumanda düzeneği ile kumanda edilebildiği ortaya çıkarıldı.

Söz konusu operasyonlar neticesinde istasyonlarda kaçak akaryakıt satışına yönelik tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili adli ve idari makamlarca soruşturma başlatıldı.

Kaçak elektrik tüketen istasyonda ise elektrik idaresi görevlileri çağrılarak kaçak elektrik tüketiminden işlem başlatılması sağlandı. Söz konusu istasyona cezai işlem uygulanarak elektriği kesildi.

Tavan arasındaki kaçak akaryakıt düzeneğini Akaryakıt Özel Ekibi açığa çıkardı
Tavan arasındaki kaçak akaryakıt düzeneğini Akaryakıt Özel Ekibi açığa çıkardı
Tavan arasındaki kaçak akaryakıt düzeneğini Akaryakıt Özel Ekibi açığa çıkardı
Tavan arasındaki kaçak akaryakıt düzeneğini Akaryakıt Özel Ekibi açığa çıkardı
Tavan arasındaki kaçak akaryakıt düzeneğini Akaryakıt Özel Ekibi açığa çıkardı
Tavan arasındaki kaçak akaryakıt düzeneğini Akaryakıt Özel Ekibi açığa çıkardı
Tavan arasındaki kaçak akaryakıt düzeneğini Akaryakıt Özel Ekibi açığa çıkardı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tavan arasındaki kaçak akaryakıt düzeneğini Akaryakıt Özel Ekibi açığa çıkardı - Son Dakika


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