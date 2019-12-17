Tavan arasından çıkan eski eşyalara hayat veriyor - Son Dakika
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Tavan arasından çıkan eski eşyalara hayat veriyor

6 saat önce

Kütahya'da eski bir hükümlü, kurduğu "Kültürel Değerler Atölyesi"nde, ata yadigarı eski eşyaları restore ederek yeniden kullanılmasını sağlıyor.

Tavan arasından çıkan eski eşyalara hayat veriyor, System.String[]

Kütahya'da eski bir hükümlü, kurduğu "Kültürel Değerler Atölyesi"nde, ata yadigarı eski eşyaları restore ederek yeniden kullanılmasını sağlıyor.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan iki yıl önce ceza alan ve 11 gün hapis yattıktan sonra denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilen 45 yaşındaki Nihat Ceylan, eski hükümlülerin kendi işini kurmasını sağlayan İŞKUR'un hibe desteği programından yararlanmak için geçen sene girişimcilik kursuna katıldı.

Sunduğu projesi onaylanan Ceylan, sağlanan destekle Börekçiler Mahallesi'nde "Kültürel Değerler Atölyesi"ni kurdu.

Nihat Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlik döneminden bu yana eski eşyalara ilgisi olduğunu belirterek, "Gençlik yıllarımda, bir kenara atılmış eski eşyaları amatörce tamir ederdim. Bugüne geldiğimde ise bu ilgim, mesleğim ve sanatım haline geldi." dedi.

Ceylan, eski eşyaların hepsinin önemli anılarla yüklü olduğunu ve bunların kültürel bir değer taşıdığını vurguladı.

Ata yadigarı kültürel değer taşıyan eski eşyaların gelecek nesillere aktarılması gerektiğini anlatan Ceylan, şöyle devam etti:

"Evlerin tavan aralarında, bodrumlarında, samanlıklarda, depolarda unutulan eski eşyaları alıyorum. Vatandaşlarca getirilen bu eşyaları restore ederek aslına uygun hale getiriyorum. Atölyemde özellikle son 200 yıla ait eşyaları restore ediyorum. Lambalı ahşap radyolar, gramofonlar, saatler, plak çalan pikaplar, bakır eşyalar, film gösterim makinesi gibi birçok eski eşyayı onarıyorum. Eski eşyaların karanlık köşelerde kaderine terk edilmemesi gerekir. Bunlar bizim gelecek nesillere aktarmamız gereken önemli kültürel değerlerimizdir."

"Bu radyolar duygu yüklü eşyalardır"

Ceylan, köylü bir vatandaşın, samanlığındaki ağaç parçasının altında eski tüfek bularak atölyesine getirdiğini aktardı.

Yaptığı araştırmada bunun barutla çalışan, çakmak taşıyla ateşlenen, 1800'lü yıllara ait namlusu şimdikilere göre daha uzun bir tüfek olduğunu belirlediğini söyleyen Ceylan, tamir edip bu tüfeği çalışır hale getirdiği bilgisini verdi.

Ceylan, halen pek çok evde atıl vaziyette lambalı ahşap radyolar bulunduğunu belirtti.

Kendisine getirilen eski radyoların yıpranmış ahşap kısımlarını ve bozuk olan lambaları yenilediğini kaydeden Ceylan, "Eskiden FM radyo bandı olmadığı için bu radyolara FM'in atası olarak nitelendirilen UKV radyo bandını ekliyorum. Çalışır hale getirip o dönemin analog sesini dinletiyorum. Atalarımız bu radyoları dinleyerek hem iyi hem üzücü haberleri almışlar. Bu nedenle bu radyolar duygu yüklü eşyalardır." diye konuştu.

"Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi 4 Projesi" kapsamında Adalet ile Milli Eğitim bakanlıklarınca düzenlenen "Karanlığı Aydınlananlar" öykü yarışmasına "Duraklar" adlı eseriyle katıldığına değinen Ceylan, dereceye girerek ödül aldığını ifade etti.

Atölyesindeki çalışmalarının ilgi gördüğünü vurgulayan Ceylan, "Atölyemi, Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İŞKUR yetkilileri ziyaret etti. Desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kütahya, İŞKUR, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:06 Kaynak: AA
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