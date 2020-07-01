Tavan arasından pompalı tüfek tuğlanın içerisinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Tavan arasından pompalı tüfek tuğlanın içerisinden uyuşturucu çıktı

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çatı katına gizlenmiş pompalı tüfek, tuğlanın içerisinden uyuşturucu madde çıktı.

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Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın bizzat yönettiği operasyonda, 5 ay önce başlatılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 6 kişinin ikametine eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 100 gram sentetik kannabinoid, metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:25 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tavan arasından pompalı tüfek tuğlanın içerisinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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