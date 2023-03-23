Tavana asılı bulunmuştu; kızı, erkek arkadaşıyla plan yapıp öldürmüş - Son Dakika
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Tavana asılı bulunmuştu; kızı, erkek arkadaşıyla plan yapıp öldürmüş

23.03.2023 11:52
Tavana asılı bulunmuştu; kızı, erkek arkadaşıyla plan yapıp öldürmüş

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, geçen yıl iple tavana asılı halde cesedi bulunan ve intihar ettiği düşünülen Samet Bulut'un (49), kızı Ayşegül Bulut (20) ve erkek arkadaşı Mehmet Karadağ (30) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, geçen yıl iple tavana asılı halde cesedi bulunan ve intihar ettiği düşünülen Samet Bulut'un (49), kızı Ayşegül Bulut (20) ve erkek arkadaşı Mehmet Karadağ (30) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Bulut, jandarmadaki ifadesinde, kendisine 16 yaşından bu yana cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği babasını ilaçla bayıltarak insülin iğnelerini vücuduna enjekte ettiğini ve erkek arkadaşıyla iple tavana asarak öldürdüklerini anlattı. Adliyeye sevk edilen Bulut, erkek arkadaşı Karadağ ve onun cinayete iştirak ettiği ileri sürülen ağabeyi Halil İbrahim Karadağ tutuklandı.

Muğla'nın Yatağan İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dolandırıcılık dosyası kapsamında Mehmet Karadağ'ın evinde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Yatağan'ın Bozarmut Mahallesi'ndeki evde yapılan aramada Karadağ'a ait evrakta 'Ayşegül Bulut'un isminin geçtiği belirlendi. Geçen 16 Mart günü gözaltına alınan ve jandarmadaki sorgusunda Bulut'un şüpheli davranışlarda bulunması üzerine soruşturma genişletildi. Ayşegül Bulut'un babası Samet Bulut'un 25 Şubat 20022'de kendisini iple tavana asarak intihar ettiği, kendisinin de aynı gün ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğuna dair dosyasının olduğu belirlendi.

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çapraz sorguya aldığı Ayşegül Bulut, "Babam 16 yaşından itibaren bana defalarca tecavüz etti. Bundan dolayı babamı öldürmek için bir bardak su içerisine 17 ilacı karıştırdım. Suyu babama içirdim. Ancak ölmedi. Bunun üzerine sevgilim Mehmet Karadağ ile babamı öldürmek için plan yaptık. Babam gece vardiyasına fabrikaya gitmek için evden çıktı. Mehmet ile evimizin karşısında bulunan boş evde bekledik. Babam servis beklediği esnada dikkatini boş eve çekmek için ses ve ışık çıkardık. Sesleri duyarak boş eve doğru yöneldiği esnada Mehmet karanlıktan faydalanarak babamı eter veya benzeri bir ilaç ile bayılttı. Önceden hazırladığım insülin iğnelerini babamın vücuduna enjekte ettim. Babamı daha sonra intihar süsü vermek için iple asarak öldürdük" dediği öğrenildi.Ayşegül Bulut'un cinayeti itiraf etmesi üzerine jandarma ekipleri anne Penbe Bulut ve Mehmet Karadağ'ın ağabeyi Halil İbrahim Karadağ'ı gözaltına aldı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşegül Bulut ile 'kasten öldürme suçu'na katıldığı ileri sürülen Halil İbrahim Karadağ (40) ile dolandırıcılık suçundan cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Karadağ tutuklandı, Penbe Bulut ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Tavana asılı bulunmuştu; kızı, erkek arkadaşıyla plan yapıp öldürmüş - Son Dakika


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