Tavana asılı bulunmuştu; kızı, erkek arkadaşıyla plan yapıp öldürmüş

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, geçen yıl iple tavana asılı halde cesedi bulunan ve intihar ettiği düşünülen Samet Bulut'un (49), kızı Ayşegül Bulut (20) ve erkek arkadaşı Mehmet Karadağ (30) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Bulut, jandarmadaki ifadesinde, kendisine 16 yaşından bu yana cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği babasını ilaçla bayıltarak insülin iğnelerini vücuduna enjekte ettiğini ve erkek arkadaşıyla iple tavana asarak öldürdüklerini anlattı. Adliyeye sevk edilen Bulut, erkek arkadaşı Karadağ ve onun cinayete iştirak ettiği ileri sürülen ağabeyi Halil İbrahim Karadağ tutuklandı.

Muğla'nın Yatağan İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dolandırıcılık dosyası kapsamında Mehmet Karadağ'ın evinde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Yatağan'ın Bozarmut Mahallesi'ndeki evde yapılan aramada Karadağ'a ait evrakta 'Ayşegül Bulut'un isminin geçtiği belirlendi. Geçen 16 Mart günü gözaltına alınan ve jandarmadaki sorgusunda Bulut'un şüpheli davranışlarda bulunması üzerine soruşturma genişletildi. Ayşegül Bulut'un babası Samet Bulut'un 25 Şubat 20022'de kendisini iple tavana asarak intihar ettiği, kendisinin de aynı gün ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğuna dair dosyasının olduğu belirlendi.