Tavanı çöken AVM'de AFAD ekipleri çalışmalara devam ediyor - Son Dakika
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Tavanı çöken AVM'de AFAD ekipleri çalışmalara devam ediyor

11.05.2022 15:10

Tavanı çöken AVM'de AFAD ekipleri çalışmalara devam ediyor Bursa'da bir AVM'de çökme meydana geldi.

Tavanı çöken AVM'de AFAD ekipleri çalışmalara devam ediyor

BURSA - Bursa'da bir AVM'de çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir AVM'de tavan çökmesi meydana geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Ayrıca arama kurtarma köpeklerinin de içeride bulunduğu öğrenildi.

Tavanı çöken AVM'de AFAD ekipleri çalışmalara devam ediyor
Tavanı çöken AVM'de AFAD ekipleri çalışmalara devam ediyor
Tavanı çöken AVM'de AFAD ekipleri çalışmalara devam ediyor
Tavanı çöken AVM'de AFAD ekipleri çalışmalara devam ediyor

YORUMLAR
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Bursa'da Tavanı Çöken Alışveriş Merkezinin Teknik Müdürü: 'Avm'yi Boşalttık, İncelemeler Devam Ediyor. Bursa'da Tavanı Çöken Alışveriş Merkezinin Teknik Müdürü: 'Avm'yi Boşalttık, İncelemeler Devam Ediyor. Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor (3) Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor (3)

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tavanı çöken AVM'de AFAD ekipleri çalışmalara devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tavanı çöken AVM'de AFAD ekipleri çalışmalara devam ediyor - Son Dakika
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