TAVANI ÇÖKEN EVDE ANNE VE 2 OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

KARS'ta etkili olan sağanak sırasında tavanı çöken evde göçük altında kalan Songül Budak (36) ile oğulları Bedirhan (10) ve Buran Budak (8) yaşamını yitirdi. Yaralanan ailenin kızı Sibel Budak (12) ise hastanede tedaviye alındı.

Merkeze bağlı Verimli köyünde, etkili olan sağanak sırasında Budak ailesine ait evin tavanı çöktü. Songül Budak ile 3 çocuğu göçük altında kaldı. Yardıma koşan köylüler, 212 Acil Çağrı Merkezi'ni haber verdi. İhbar üzerine köye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla Songül Budak ile oğulları Bedirhan ve Buran Budak'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Göçük altından yaralı çıkarılan Sibel Budak ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Anne ve 2 oğlunun cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Songül Budak'ın eşi Osman Budak'ın ise bir süre önce çalışmak için İstanbul'a gittiği bildirildi. (DHA)