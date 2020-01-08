Tavanı çöken metruk evdeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tavanı çöken metruk evdeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Tavanı çöken metruk evdeki 4 kişi yaralandı

6 saat önce

Diyarbakır'da tavanı çöken metruk evdeki 4 kişi yaralandı.

Tavanı çöken metruk evdeki 4 kişi yaralandı, System.String[]

Diyarbakır'da tavanı çöken metruk evdeki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde isimleri öğrenilemeyen 4 kişi, yaklaşık 15 yıldır boş olan metruk bir evin tavanındaki tahtları sökmeye başladı.

Bu sırada çöken tavanın altında kalan 4 kişi yaralandı.

Mahalle sakinleri tarafından evden çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Öte yandan, UMKE ve AFAD ekipleri de olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Diyarbakır, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:26 Kaynak: AA
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