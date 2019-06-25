Son Dakika Haberleri: Tavanı göçen evde anne oğul yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Tavanı göçen evde anne oğul yaralandı

58 dakika önce

Mersin'de bir evin salon tavanında göçük oluşması nedeniyle evde bulunan anne oğul yaralandı.

Tavanı göçen evde anne oğul yaralandı, System.String[]
Mersin'de bir evin salon tavanında göçük oluşması nedeniyle evde bulunan anne oğul yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'nde müstakil evde yaşayan Zeynep Gökçe (65) ile kendisini ziyarete gelen oğlu Reşit Gökçe (35), salonda otururken evin tavanında göçük oluştu.
Avizenin takılı olduğu alandaki bir kısmın çökmesi nedeniyle anne oğul yaralandı.
Evde bulunan diğer aile üyelerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, anne oğlu Toros Devlet Hastanesine kaldırdı.
Polis ve itfaiye ekipleri de evde inceleme yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:50 Kaynak: AA
Akdeniz, Mersin, Anne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lüks sitenin havuzunda "haşema engeli"ne dava Evlerinin tavanı çöken anne ile oğul ölümden döndü 188 yıllık Narmanlı Han'a kozmetik tabelası! Tepkiler üzerine indirildi AK Parti'den İmar ve Kadastro Kanunu'nda değişiklik teklifi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 16:48:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tavanı göçen evde anne oğul yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]