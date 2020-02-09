Tavanı kopan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu - Son Dakika

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Tavanı kopan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
6 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari araca çarptıktan sonra tavanı kopan otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:16 Kaynak: AA
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari araca çarptıktan sonra tavanı kopan otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Selahattin Er'in (32) kullandığı 10 UP 556 plakalı otomobil, İzmir- Ankara kara yolu Avşar Mahallesi girişinde aynı yönde seyir halinde olan M.B. (39) idaresindeki 45 ZC 9204 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle tavanı kopan otomobil hurdaya döndü.
Kazadan yara almadan kurtulan otomobilin sürücüsü Er, 112 Acil Servis ekiplerince kontrol amacı ile Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü.
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