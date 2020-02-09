Tavanı kopan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tavanı kopan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Tavanı kopan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari araca çarptıktan sonra tavanı kopan otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari araca çarptıktan sonra tavanı kopan otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Selahattin Er'in (32) kullandığı 10 UP 556 plakalı otomobil, İzmir- Ankara kara yolu Avşar Mahallesi girişinde aynı yönde seyir halinde olan M.B. (39) idaresindeki 45 ZC 9204 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle tavanı kopan otomobil hurdaya döndü.

Kazadan yara almadan kurtulan otomobilin sürücüsü Er, 112 Acil Servis ekiplerince kontrol amacı ile Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü.

Tavanı kopan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tayland'da 26 kişiyi öldüren asker vurularak öldürüldü
Hes Kablo Kayserispor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı TFF, Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ertelendiğini duyurdu Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı

Son Dakika Haberleri
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı
19:16 Saba Tümer'den çok konuşulacak açıklama: David Beckham'la aynı yatakta yattım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 20:37:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tavanı kopan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]