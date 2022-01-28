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Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika

Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada

28.01.2022 11:19

İstanbul Arnavutköy'de bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü. Aracın tavanı çökerken, yoldan geçen bir genç kızın kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar da kameralara kaydedildi.

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir binanın önünde park halinde bulunun otomobilin üzerine çatıdan büyük bir kar yığını düştü.

GENÇ KIZ SON ANDA KURTULDU

O sırada aracın yanından geçen bir genç kız, kar yığınını altında kalmaktan son anda kurtuldu. Tavanı çöken araç kullanılmaz hale gelirken, o anlar kameraya yansıdı.

"BAKTIM ARABA PERT OLMUŞ"

Aracın oğluna ait olduğunu söyleyen İbrahim Gül, "Öğlen namazına gittim geldim. Kar çatıdan düşmüş. Baktım araba pert olmuş. Oğlum yazın almıştı, yeni yaptırmıştı. Oğlan satacağım diyordu" ifadelerini kullandı.

İşte otomobilin son hali;

Tavanına kar kütlesi düşen araç pert oldu! O anlar kamerada
Tavanına kar kütlesi düşen araç pert oldu! O anlar kamerada
Tavanına kar kütlesi düşen araç pert oldu! O anlar kamerada
Tavanına kar kütlesi düşen araç pert oldu! O anlar kamerada
Tavanına kar kütlesi düşen araç pert oldu! O anlar kamerada
Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada
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Tragger, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika
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