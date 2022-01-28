Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir binanın önünde park halinde bulunun otomobilin üzerine çatıdan büyük bir kar yığını düştü.
O sırada aracın yanından geçen bir genç kız, kar yığınını altında kalmaktan son anda kurtuldu. Tavanı çöken araç kullanılmaz hale gelirken, o anlar kameraya yansıdı.
Aracın oğluna ait olduğunu söyleyen İbrahim Gül, "Öğlen namazına gittim geldim. Kar çatıdan düşmüş. Baktım araba pert olmuş. Oğlum yazın almıştı, yeni yaptırmıştı. Oğlan satacağım diyordu" ifadelerini kullandı.
İşte otomobilin son hali;
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika