Son Dakika Haberleri: Tavanından Girilen Büfedeki Hırsızlık Anı Kamerada

Tavanından Girilen Büfedeki Hırsızlık Anı Kamerada

34 dakika önce

ELAZIĞ'da kimliği belirsiz kişinin, tavanından girdiği büfeden 2 bin 500 liralık sigara çalması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Tavanından Girilen Büfedeki Hırsızlık Anı Kamerada, System.String[]
ELAZIĞ'da kimliği belirsiz kişinin, tavanından girdiği büfeden 2 bin 500 liralık sigara çalması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeni mahallede bulunan Mehmet Zülfü Acar'a ait büfe 19 Şubat günü soyuldu. Büfedeki sigaraların çalındığını fark eden Acar, polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen polisler, büfenin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda, tavandan büfeye giren kimliği belirsiz kişinin 2 bin 500 liralık 250 paket sigarayı çaldığı belirlendi. Polis, sigaraları çalan kişinin, kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Aynı büfenin daha önce de 2 kez soyulduğu öğrenildi.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:21 Kaynak: DHA

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