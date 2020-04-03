Tavas'da cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkandı - Son Dakika

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Tavas'da cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkandı
6 saat önce
Denizli'nin Tavas ilçesinde korona virüse karşı önlemler kapsamında ana cadde ve sokaklar köpüklü su ve solüsyonla dezenfekte edildi.
Denizli'nin Tavas ilçesinde korona virüse karşı önlemler kapsamında ana cadde ve sokaklar köpüklü su ve solüsyonla dezenfekte edildi. Yerler deterjanlı su ile köpüklenerek yıkandı.
Kent genelinde korona virüse karşı çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tavas ilçesinde de dezenfektan çalışması yaptı. İlçe meydanı cadde ve sokaklar köpüklü su ve solüsyonla fırçalar ile köpürtülerek dezenfekte edildi. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerler deterjanlı su ile fırçalarla köpürtülerek yıkandı.
Korona virüs tehdidi kapsamın kent merkezinde ve ilçelerde çalışmalar sürüyor. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:56 Kaynak: İHA
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