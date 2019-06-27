Son Dakika Haberleri: Tavas'da yağışlar su baskınlarına neden oldu
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Tavas'da yağışlar su baskınlarına neden oldu

1 saat önce

Denizli'nin Tavas ilçesinde yağan yağmur sonrası bir çok evi su bastı.

Tavas'da yağışlar su baskınlarına neden oldu, System.String[]
Denizli'nin Tavas ilçesinde yağan yağmur sonrası bir çok evi su bastı. Su basan evlerde vatandaşların eşyaları zarar gördü.

Tavas'ta akşam saatlerinde başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden yağmur yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Yağış nedeniyle Karahisar Mahallesi Vakıf Caddesinde bir çok evde su baskınları meydana geldi. Mahalledeki bazı cadde ve sokakları da sel suları doldurdu. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri baskın yaşanan evlerde suyun tahliye edilmesinde ev sahiplerine yardımcı oldu. Evleri su basan vatandaşlar ise ellerine geçirdikleri her şeyle suyu dışarı atmak için uğraştı.

Evini su basan Süreyya Gaga isimli vatandaş bütün eşyalarının sudan dolayı zarar gördüğünü ifade ederek, zor durumda kaldıklarını söyledi. Gaga yakınlarının yardımıyla evindeki suyu tahliye ettiklerini belirterek, yetkililerden yardım beklediklerini aktardı. Sel baskınının yemek yedikleri esnada yaşandığını kaydeden Gaga, kurtarabildikleri kadar eşyalarını kurtardıklarını diğerlerinin ise sular altında kaldığını dile getirdi.

Öte yandan, itfaiye ve belediye ekiplerinin su basan bölgedeki evlerde su tahliye çalışması devam ediyor. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:50 Kaynak: İHA
Denizli, Tavas, Güncel
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