Tavas Halkı, Bölgedeki Kömür Madeninin Kapasitesinin Artırılmasını Protesto Etti: "Gerekirse O Kepçelerin Önünde Etten Duvar Öreceğiz"

AYHAN ÇİMENDAĞ

Denizli'nin Tavas ilçesinde halk, Avdan bölgesindeki kömür madeninin kapasitesinin artırılması kararını ve bu amaçla yapılan kamulaştırmaları protesto etti. Eyleme destek veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Burada bir ilk yaşandı, ancak saman alevi gibi sönmeyecek. Gerekirse o kepçelerin önünde etten duvar öreceğiz. Her bedeli ödemeye hazırız ve o kepçeleri durduracağız" dedi.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Avdan bölgesinde 2 yıl önce termik santral kurulmak istenmiş, yöre halkının hukuki mücadelesi ile proje rafa kalkmıştı. Yöre halkı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan Açık Ocak Kömür İşletmeciliği Kapasite Artışı Kararnamesi ile bir kez daha meydanlara indi. Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı mahkemeye taşıyan Tavaslılar, henüz karar çıkmadan başlayan kazı çalışmalarını protesto etmek için bugün basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Eğitim İş Denizli Şubesi Başkanı Namık Kemal Aydoğan, CHP, EMEP, SOL Parti, Yeşil Sol Parti, KESK, TMMOB, Birleşik Kamu İş, Denizli Barosu'ndan avukatlar, Büyük Menderes İnisiyatifi, Denizli EYT Derneği ve çevre gönüllüleri de destek verdi.

"PROJENİN TAMAMEN İPTAL EDİLMESİ İÇİN HUKUK SINIRLARI İÇERİSİNDE MÜCADELE ETTİK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın da destek verdiği basın açıklamasında konuşan Avdan Platformu Sözcüsü Mehmet Akköse, şunları söyledi:

"Avdan bölgesi topraklarımızda 2 yıl önce Avdan Termik Santrali, Endüstriyel Atık (Kül-Cüruf) Depolama Alanı ve Kömür Ocakları yatırım projesi yapılmak istenmiştir. Üç adet, toplam yüzölçümü 3 bin 872 hektar maden işletme ruhsatı bulunan ve rapora konu 639 bin 689 hektar alanda yapılmak istenen termik santral faaliyetlerinin durdurulması için bizler, uzaktan ve yakından bizlere destek verenlerle beraber projenin tamamen iptal edilmesi için hukuk sınırları içerisinde mücadele ettik. Termik santral projelerinin doğaya ve insana olan tüm zararları bütün dünyada bilinmektedir. Bilimsel ve teknik çalışmalarla yöre halkımızın haklı mücadelesi sonucu Avdan Termik Santrali projesi durdurulmuştur.

"PROJEDE NİHAİ HEDEFİN TERMİK SANTRAL OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR"

Bölgemizde, geçen yıl ise Açık Ocak Kömür İşletmeciliği Kapasite Artışı ile karşı karşıya kaldık. Ruhsat sahalarında gerçekleştirilen rezerv tespit çalışmaları sonucunda tespit edilen yaklaşık 30 milyon 500 bin ton linyit kömürünün, açık işletme yöntemiyle işletilebilir kısmı 26 milyon 400 bin ton olarak belirlenmiştir. Kapasite Artışı Projesi kapsamında, açık ocak madenciliği faaliyetleriyle yıllık 2 milyon ton kömür üretimi hedeflenmektedir. Yılda 2 milyon ton kömürün, proje alanına 130 km mesafede yer alan Yatağan Termik Santrali'ne ham madde olarak sevki planlanmaktadır. Günlük 5 bin 480 ton kömürün 130 kilometre mesafedeki Yatağan Termik Santrali'ne gönderilmesi, işletme maliyeti, ulaşım ve yol altyapıları açısından mümkün değildir. Açık kömür işletmesi projesi yakınında, Kale ilçesi Yenidere köyü mevkiinde şirket tarafından yapılması planlanan Yenidere Termik Santral ve Kül Depolama alanı projesi vardır. Bu bilginin tamamen kamuoyunu yanıltma amaçlı olduğu ve projede nihai hedefin termik santral olduğu anlaşılmıştır. Çevreye duyarlı, topraklarını sahip çıkan Avdan halkımızın tepkileri sonucunda kapasite artışı gerçekleşmemiştir.

"TAVAS İLÇESİNİN ANA EKONOMİK KAYNAĞI TARIMDIR"

13 Ocak 2022 tarih ve 5103 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Denizli ili Tavas ilçesi Avdan mahallesinde IV. grup maden (linyit) işletme ruhsatlı sahalarda ruhsatlara konu maden üretimine devam edilebilmesi için ihtiyaç duyulan 564 adet parselin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Karara yönelik yöre halkının Danıştay'a dava açması sonucunda, 15 Mart 2022 tarihinde bilirkişi heyeti değer tespiti için Avdan bölgesinde incelemede bulunmuştur. Kamulaştırma alanında yer alan Tavas ilçesinin ana ekonomik kaynağı tarımdır. Bölgede hububat üretimi başta olmak üzere üzüm, tütün, mercimek, şekerpancarı, elma, kavun ve karpuz üretilmektedir. Bölgede, son yıllarda giderek artan miktarlarda zeytin üreticiliğine yöneliş vardır. Halen yaklaşık 50 bin adet zeytin ağacı mevcuttur. Zeytinciliğin Islahı Hakkında Kanun gereğince zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez.

"KÖMÜR OCAĞININ YAPILMASI DURUMUNDA ZEYTİNLİKLER VE TARIM ALANLARI KÖMÜRE FEDA EDİLECEKTİR"

Avdan'da kömür ocağının yapılması durumunda, zeytinlikler ve tarım alanları kömüre feda edilecektir. 4 mahalle kömür madenine feda edilecek, yaklaşık 3 bin kişi kömür ocağından dolayı yurdundan edilecek ve bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Bölgedeki Yenidere Çayı, Kemer Barajı, Akçay, sonrasında Büyük Menderes ve Ege Denizi de ortaya çıkacak sonuçlardan direkt olarak etkilenecektir. Kömürü değil yaşamı seçen Avdanlılar, tarım alanlarını, geçim kaynaklarını ve yurtlarını korumak, gelecek nesillerin ekolojik hakkına sahip çıkmak adına kömür madeni istemediklerini, acele kamulaştırma kararı ile Türkiye'nin net sıfır karbon hedefine uyumsuz olduğunu dile getirmektedir. Avdan Platformu bileşenleri olarak, ortak dayanışma ve mücadelemiz devam edecektir. Şu gerçeği iyi biliyoruz ki yapılacak doğa tahribatları sonucunda meydana gelecek kirlilik ve yıkımlar geleceğimize zarar verecektir."

"KÖMÜR DEĞİL, ÖMÜR İSTİYORUZ"

Yöre halkı, "Kömür değil, ömür istiyoruz. Bizler, bölgede tarımsal faaliyetlerimize devam etmek istiyoruz, kömür madeni istemiyoruz. Acele kamulaştırma kararı bir an önce geri çekilsin. Yaşamak istiyoruz. Kömür istemiyoruz. Topraklarımızı istiyoruz" dedi.

"BEN TOPRAĞIMI İSTİYORUM"

Can güvenliklerinin olmadığını ve tehdit edildiklerini söyleyen bir yöre sakini ise şöyle konuştu:

"İthal şeyler istemiyoruz. Nohut, buğday, arpa, elma, erik, hiçbir şey istemiyoruz. Biz, kendimiz yetiştireceğiz. Topraktan yetiştirip yiyeceğiz. Millete de kendi ürünlerimizi vereceğiz. Millete destek olacağız, köstek olmayacağız. Bize köstek olmasınlar, bizim toprağımızı ellemesinler. Mahsulümüzün dibine kadar geldiler. Şu anda kazıyorlar. 'Kazmayın' diyoruz, dinlemiyorlar. Can güvenliğimiz de yok. Bizi tehdit ediyorlar. Biz, 73 yaşında iki ihtiyarız. Geceleri nöbet tutuyoruz. Korkuyoruz. Canımızdan endişeliyiz. Bunları duyurun. Canımıza, malımıza, her şeyimize göz dikiyorlar. Ben, toprağımı istiyorum. Ben, 8 çocuk annesiyim. Hepsini de bu ellerle üniversiteye kadar okuttum. Kimseden de destek istemedim. 5 tane çocuğumu asker yaptım, vatan korudular. Hep çalıştım. Kimseden destek görmedim. Motor yoktu, öküzlerle çift sürdüm ben."

Bir diğer Avdanlı vatandaş ise şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz. Hazinesini alsa bile bizim topraklarımızı geri versin. Kamulaşmayı istemiyoruz. 18 dönüm yere 250 bin TL para yatırmışlar. Onu alsam bile ben, kira parasının yerini tutar. Bu alanların hepsi tarım arazisi. Tarlalar sürülüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız duysun, bizi ona göre yönlendirsin."

"TAVAS'IMIZIN TOPRAKLARININ ZEHİRLENMESİNE GÖZ YUMMAK İSTEMİYORUZ"

Eğitim İş Denizli Şubesi Başkanı Namık Kemal Aydoğan da şöyle konuştu:

"Tavas'ta 10 yıl öğretmenlik yapmış biriyim. Yüzlerce, binlerce öğrencimize hizmet ettik. Ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz, öğrencilere hizmet ettiğimiz Tavas'ımızın topraklarının zehirlenmesine göz yummak istemiyoruz. Rant nereye kadar? Para, karın doyurmaz. Kömür, karın doyurmaz. Bizler geleceğimize, çocuklarımıza, toprağımıza sahip çıkacağız. Havamıza, suyumuza kimse dokunmasın. Ekmeğimize, toprağımıza kömür ocağı dikmesinler."

"GEREKİRSE O KEPÇELERİN ÖNÜNE ETTEN DUVAR ÖRECEĞİZ"

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da "Bütün yurttaşlarımızın da bildiği gibi bölgede termik santral yapılmak istendi. Halkın mücadelesi ile geri adım atıldı ve projeden vazgeçtiler. O dönemde Tavas Belediye Başkanı, 'Siyasi hayatıma mal olsa da bunun hayata geçmesine izin vermeyeceğim' demişti. 'Tavas'ın evladıyım' diyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da 'Avdan benim şeref meselemdir, asla izin vermeyeceğim' demişti. Buradan her ikisine de sesleniyorum; siyasi hayatınıza mal olsa da bu mücadelede Tavaslıların yanında var mısın, yok musunuz? Avdanlılar havasına toprağına suyuna sahip çıkıyor, Tavas'ın evladı olarak bu mesele sizin şeref meseleniz ise biz burada o şeref meselesine sahip çıkmak için vatandaşın yanında olmaya davet ediyoruz. Burada bir ilk yaşandı, ancak saman alevi gibi sönmeyecek. Gerekirse o kepçelerin önünde etten duvar öreceğiz. Her bedeli ödemeye hazırız ve o kepçeleri durduracağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yürüyüş detay

Avdan Platformu Sözcüsü Mehmet Akköse

Yöre halkı konuşmaları

Eğitim İş Denizli Şubesi Başkanı Namık Kemal Aydoğan

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca