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Son Dakika Güncel Tavas kurbağasını koruma çalışmaları

Tavas kurbağasını koruma çalışmaları

47 dakika önce

Denizli'nin Tavas ilçesinde Anadolu'ya özgü dağ kurbağalarından olan ve dünyada sadece Çakıroluk mevkisindeki sulak alanda bulunan Tavas kurbağasının yaşadığı bölgenin, tel örgüyle kapatılması için çalışma başlatıldı.

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Denizli'nin Tavas ilçesinde Anadolu'ya özgü dağ kurbağalarından olan ve dünyada sadece Çakıroluk mevkisindeki sulak alanda bulunan Tavas kurbağasının yaşadığı bölgenin, tel örgüyle kapatılması için çalışma başlatıldı.


Akdağlar'ın bin 700 rakımlı Çakıroluk mevkisinde yaşadığı belirlenen ve "Rana Tavasensis" ismi verilen kurbağanın neslini korumak için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor.


Bu kapsamda, kurbağanın yaşadığı 10 dekarlık alanın etrafı tel örgüyle kapatılarak insanlar ve dış etkenlerden korunması amaçlanıyor.


PAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Düşen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tavas kurbağasının neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu belirtti.

Bu endemik türü korumak için gerekli önlemlerin alınacağını dile getiren Düşen, şöyle konuştu:

"Yaptığımız çalışmalarda Tavas kurbağasının sayısının kritik seviyeye düştüğünü gözlemledik. Önümüzdeki 5 yıl süresince kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber faaliyetler yürüterek, bu kurbağanın neslinin tükenmemesi adına çalışacağız. Bölgede koruma alanı oluşturacağız. Kurbağaların yaşadığı alan, insan girişine ve tahribatına açık bir nokta. Yakın zamanda bölge koruma altına alınacak. Tel örgüyle etrafı çevrilerek, insan ve hayvan girişine kapatılacak. Böylelikle tür üzerindeki baskı azaltılarak birey sayısı arttırılacak."

Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Eyüp Başkale ise türün devamı konusunda uçurumun eşiğine gelindiğine işaret ederek, "Ya bu kurbağaların hepsi yok olup gidecek ya da koruma çalışmalarıyla türün devamı sağlanacak." dedi.

Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Tavas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:50 Kaynak: AA
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