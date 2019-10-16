Tavas Sağlık MYO için yeni bir protokol imzalandı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ile Tavas Gönüllüleri Yarangümeyi Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği, Tavas Kaymakamlığı ve Belediyesi arasında, Sağlık Meslek Yüksekokulu'nun bakım ve onarım için yeni bir protokol daha imzalandı.



PAÜ Rektörlük binasında protokol imza töreni gerçekleşti. Törene, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Tavas Kaymakamı Recep Öztürk, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, Tavas Gönüllüleri Yarangümeyi Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Kurun ve protokol üyeleri katıldı. Daha önce imzalanan bir protokol ile PAÜ Sağlık Meslek Yüksekokulu binasına dönüştürülmek için devredilen taşınmazın tamir bakım, onarım ve her türlü yapım işi için taraflar arasında yeni bir protokol imzalandı.Tamir bakım onarım ve yapımı işi sonucunda açılacak olan Tavas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunun isminin PAÜ'nün onayı ile "Tavas Ticaret Odası Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu" olmasına kararlarını içeriyor.



Tören'de konuşma yapan Rektör Hüseyin Bağ, "İmzalanan bu protokol ile eğitim için elini taşın altına koyma cesareti gösteren ve ülkemize genç, dinamik, bilgili yeni nesiller yetiştirilmesi sürecine böylesine kıymetli katkılar sunan değerli yetkililerimize kalpten teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ