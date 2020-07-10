Tavas Seki Göletinde membran kaplama çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Denizli'nin Tavas ilçesindeki Seki Göletinde membran kaplama çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Denizli'nin en önemli projelerinden birisi olan Tavas Seki Göletinde membran kaplama çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Yıldız, şu ifadelere yer verdi:

"Seki Göleti 27,5 metre yüksekliğe, 610 bin metreküp su depolama hacmine sahiptir. Depolanan suyla Seki Mahallesine ait 1040 dekar tarım arazisinin sulanabilecektir. İş kapsamında 116 bin metrekarelik alanda membran ve beton kaplama çalışmaları yapılmıştır. Çalışmaların tamamlandığı gölet su tutmaya hazır hale gelmiştir. Tavas ilçemize ve bölge halkımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun."