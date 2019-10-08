Tavas'ta 119 yıllık camide restorasyon çalışması başladı

Yıkım tehlikesinin bal gösterdiği caminin her yeri yenilenmeye başlandı

DENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesindeki 119 yıllık Sarıabat Cami'nde restorasyon çalışması başladı. Yıkım tehlikesi nedeniyle başlatılan çalışmalarda caminin çatı, dış ve iç bölümleri olmak üzere neredeyse tamamı yenilenmeye başlandı.

Tavas ilçesi Sarıabat Mahallesi'nde 1890 yıllarında yapıldığı öğrenilen Sarıabat Cami yenilenmeye başlandı. Geçtiğimiz yıllarda Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan camide yıkım tehlikesi baş gösterince restorasyon kararı alındı. Denizli Valiliği Yatırım Koordinasyon Başkanlığıişbirliği ile Tavas Belediyesi tarafından kültür varlığı niteliğinde olan Sarıabat Merkez Camisi'nin restorasyon çalışmalarına başlandı. Caminin tarihi nitelikteki işlemeleri dikkate alınarak çatısı, tavan döşemeleri, duvarları yenilenmeye başlandı. Restorasyon çalışması hızlı bir şekilde ilerlerken, önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor.

"Yapının burada daim olmasını istiyoruz"

Restorasyon çalışmaları hakkında İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Sarıabat Mahallesi Muhtarı Güngör Biyke, yıkım tehlikesi baş gösterince restorasyon için başvuruda bulunduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Caminin ilk yapılışı 1890 yılları tahmin ediyoruz, en son 1966'da son hali olarak gördüğümüz bu durum. Şu an içinde tadilat sürüyor yıkım tehlikesi olabilir, yenilenmesini istemiştik biz. Bu yüzden bu karar yani restorasyon yapılması kararı alındı. Tabi amacımız tarihimize sahip çıkmak, korumak önceliğimiz bu yani. O yüzden yıkılmasını da istemedik tadilatın olması için uzun zamandır uğraşıyorduk, gelecek nesillere korunması amacıyla bu yapının burada daim olmasını istiyoruz.