Tavas'ta 50 Yılın Tek Kadın Muhtarı Görevine Başladı
1 saat önce
Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Garipköy Mahallesi'nde son 50 yılın tek kadın muhtarı olan 62 yaşındaki Hatice Paltar, mazbatasını alarak görevine başladı.
Denizli
'nin Tavas
ilçesine bağlı Garipköy
Mahallesi'nde son 50 yılın tek kadın muhtarı olan 62 yaşındaki Hatice
Paltar, mazbatasını alarak görevine başladı.
Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı kırsal Garipköy Mahallesi'nde 31 Mart yerel seçimlerinde muhtarlık için 5 rakibiyle yarışan tek kadın aday Hatice Paltar (62), 574 geçerli oydan 218'ini alarak muhtar seçildi. Tavas'ın son 50 yıldır tek kadın muhtarı olan Paltar, mazbatasını alarak görevine başladı. 30 yıl Almanya
'da yaşayan Paltar, orada gördüğü bazı yapılabilecek hizmetlerin muhtar seçildiği mahallede de uygulanması için çaba sarf edeceğini, bunların en önemlilerinin ise yaşlılar ve öğrencilere yönelik olduğunu kaydetti. Paltar, ev hanımlarının aile bütçesine katkı sağlamaları için de çeşitli projeleri hayata geçirmek istediğini söyledi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:12 Kaynak: İHA
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