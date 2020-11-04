Tavas'ta ayva hasadı devam ediyor - Son Dakika

Tavas'ta ayva hasadı devam ediyor

04.11.2020 17:19
Tavas'ta ayva hasadı devam ediyor, System.String[]

Denizli'de yaklaşık 8 bin 969 dekar alanda üretilen ayvanın, Tavas ilçesinde hasadı devam ediyor.

Denizli'de yaklaşık 8 bin 969 dekar alanda üretilen ayvanın, Tavas ilçesinde hasadı devam ediyor. Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Nejdet Demir çiftçileri ziyaret ederek ayva hasadıyla ilgili bilgiler aldı.

Tavas ilçesinde ayva hasadı devam ediyor. Denizli'de 8 bin 969 dekar alandan ayva yetiştirilirken meyve veren ağaç sayısı 29 bin 998 adet, meyve vermeyen yaştaki ağaç sayısı 143 bin 357 adet olmak üzere toplam 438 bin 355 ağaçta ayva üretimi yapılmaktadır. Denizli'de ayva üretimi 6 bin 737 ton ve ayva üretimi bakımından Ege Bölgesinde Denizli birinci, Türkiye sıralamasında ise üçüncü sırada yer almaktadır. Ayva yetiştiriciliği, uygun iklim, arazi, toprak yapısına göre birçok ilçede yapılmakla birlikte ağırlıklı olarak Pamukkale, Honaz, Çal, Tavas ve Baklan ilçelerinde yoğunlaşmaktadır. Denizli'deki ayvanın yüzde 90 ile 95'i, başta AB ülkeleri olmak üzere Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Arap ülkelerine ihraç edilmekte, geri kalan yüzde 10'u ise iç piyasada tüketilmektedir.

İhraç edilmeyen ve diğer şehirlerden alınan ayvalar değerlendirilerek reçel, meyve suyuna dönüştürtülüyor

Denizli'de, Pamukkale- Irlıganlı, Honaz- Kızılyer ve Tavas ilçelerinde yetişen 1.sınıf kalitede olan ayvalar viyollere konularak ambalajlanıp AB ülkelerine ve Rusya'ya ihraç edilmektedir. Ayva üretimi yapan diğer illerden alınan, ihraç edilmeyen ve 1.sınıf olmayan ayvaların gayrinizami şekilde kasalanarak sanayi amaçlı kullanılmak üzere reçel, jöle, marmelat ve meyve suyu gibi olarak da değerlendirilmektedir. Denizli'de, ayva hasadı 18 Ekim itibariyle başlamış olup halen devam etmektedir. Ayva satışları çeşit ve kaliteye göre 3,50 ile 4,00 TL kilogram fiyatı arasında alıcı buluyor.

Hasat sonunda İl Müdür Yardımcısı Nejdet demir ve beraberindeki heyet Süleyman Yağlıca'ya ait işletmeye giderek ayva üretimi ve hasatla ilgili yapılan işlemler hakkında detaylı bilgiler aldı. - DENİZLİ

Tavas'ta ayva hasadı devam ediyor
Tavas'ta ayva hasadı devam ediyor
Tavas'ta ayva hasadı devam ediyor
Tavas'ta ayva hasadı devam ediyor
Tavas'ta ayva hasadı devam ediyor
Tavas'ta ayva hasadı devam ediyor
Tavas'ta ayva hasadı devam ediyor

Müdür Yardımcısı, Nejdet Demir, Denizli, Tavas, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tavas'ta ayva hasadı devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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