Son Dakika Haberleri: Tavas'ta 'Çanakkale Zaferi' Coşkuyla Kutlandı

Tavas'ta 'Çanakkale Zaferi' Coşkuyla Kutlandı

1 saat önce

Denizli'nin Tavas ilçesinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yılı coşkuyla kutlandı.

Tavas'ta 'Çanakkale Zaferi' Coşkuyla Kutlandı, System.String[]
Denizli'nin Tavas ilçesinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yılı coşkuyla kutlandı.

Tavas İmam Hatip Okulları'nda 18 Mart Çanakkale Zaferi anma programı düzenlendi. Programda tiyatro gösterileri yapıldı, şiirler okundu. Savaşta şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Öğrencilerin kendilerinin hazırladıkları günün anlam ve önemine anlatan tiyatro gösterileri büyük beğeni topladı. İlçe genelinde yapılan resim ve şiir yarışmalarında 1'inci olan öğrencilere hediyeler verildi. Programa Tavas Kaymakamı Recep Öztürk, Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:44 Kaynak: İHA

Denizli, Çanakkale Zaferi, Tavas, Güncel
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