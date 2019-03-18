Tavas'ta 'Çanakkale Zaferi' Coşkuyla Kutlandı
1 saat önce
Denizli'nin Tavas ilçesinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yılı coşkuyla kutlandı.
Denizli
'nin Tavas
ilçesinde 18 Mart Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104'üncü yılı coşkuyla kutlandı.
Tavas İmam Hatip Okulları'nda 18 Mart Çanakkale Zaferi
anma programı düzenlendi. Programda tiyatro gösterileri yapıldı, şiirler okundu. Savaşta şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Öğrencilerin kendilerinin hazırladıkları günün anlam ve önemine anlatan tiyatro gösterileri büyük beğeni topladı. İlçe genelinde yapılan resim ve şiir yarışmalarında 1'inci olan öğrencilere hediyeler verildi. Programa Tavas Kaymakamı Recep Öztürk, Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol
, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - DENİZLİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:44 Kaynak: İHA
İbrahim Kalın, 18 Mart'a Özel İnce Osman Ağıdı'nı Seslendirdi
Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz
Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu
Dereye Düşen Kardeşini Kurtarmak İçin Suya Atlayan, 12 Yaşındaki Hediye Konuştu: Elimden Kayıp Gitti