Tavas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (3) - Son Dakika

Denizli'nin Tavas ilçesinde çıkan orman yangının söndürülmesi için çalışmalara devam ediliyor.

Pınarlık Mahallesi Pınarlık ve Çakıroluk mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 35 arazöz, 250 orman işçisi, 10 iş makinesi, beton mikseri ve çok sayıda su tankeri ile karadan müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmalarına mahalle sakinleri de destek veriyor. Bölgede görev yapan 2 helikopter de havadan alevlere müdahale etti.

Yangın haberini alan çok sayıda vatandaş ise ekiplere yiyecek, su ve ayran yardımında bulunuyor.

Jandarma ve polis ekipleri bölgede belirledikleri noktalarda güvenlik önlemlerini sürdürürken yetkili olmayanların girişine izin vermiyor.

Denizli Valisi Atik yangın bölgesinde inceleme yaptı

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, gazetecilere Tavas ilçesinin ormanlık alanında çıkan yangını söndürmek için görevlilerin yoğun bir şekilde söndürme çalışması yaptığını söyledi.

"Şu anda yangını kısmen de olsa kontrol altına aldık"

Yangına tüm kamu ve kuruluşlarının imkanlarıyla seferber olduğunu belirten Atik, "Yangını kontrol almak için tüm gücümüzü ortaya koyduk. Sağ olsun Denizlili vatandaşlarımız bizlere çok yardımcı oluyorlar. Ellerindeki tüm araç ve gereçlerle ekiplerin çalışmalarına destek oluyorlar. Şu anda yangını kısmen de olsa kontrol altına aldık. Sabah olduğu zaman helikopterlerin manevra yapma durumu olunca yukarıdan müdahaleyle yangını çok büyümeden kontrol altına aldıktan sonra soğutma işlemlerine başlayacağız." dedi.

Atik, yangına Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı itfaiyeci grubunun da destek verdiğini ifade ederek "Azerbaycanlı kardeşlerimiz hem Buldan hem de Tavas ilçesindeki yangında çalışıyorlar. Yangınlarda büyük mücadele veren itfaiye görevlilerimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten profesyonel olarak orman teşkilatına faydalar sağlıyorlar. Vatandaşımızdan Allah bin kere razı olsun. Dün Osman Başkan'ımla birlikte iki alevin ortasında kaldık. Bu bizim görevimiz, bunu yapacağız. Vatandaşımıza ve bu ülkeye borcumuz. Elbette ki gideceğiz. İtfaiyeci kardeşlerimiz gidiyorsa biz de bu işi yönlendiren kişiler olarak orada olmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'ye geçmiş olsun dileklerinde bulunarak şöyle konuştu:

"Dün Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi'nde de bir yangın çıktı ve büyük bir mücadele verildi. Bizler de oradaydık. Çünkü onlar bizler önde olmazsak, ateşin içine yürüyerek arkadaşlarımızı cesaretlendirmemiz gerekiyordu. Dün söndürülmüştü. Soğutma çalışmaları sürerken tekrar yangın çıktı. Tekrar hakimiyet sağlanmış durumda. Yerleşim yerlerinde bir sorun yok. Tavas ilçemizde başlayan yangının çevresinde geniş ormanlık alanlar var. Kontrol edememiş olsak yayılma riski taşıyordu. İlk andan itibaren araçlarımız ile intikal ettik. Zeytinyayla mevkisi ve Bağbaşı Yaylası'na ilerleme söz konusuydu. Şuan itibarıyla o bölge kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları yapılıyor. Tedbirli halde soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Traktörü, kazması ve küreği ile çalışmalara katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız ormanına sahip çıkıyor. 'Yangını tamamen kontrol altına alabildik' diyebilmek için sabahı görmek gerekiyor. Sabah saatlerinde helikopterler tekrar çalışma yapacak."

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ise canla başla görev yapan tüm ekiplere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.