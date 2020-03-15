Tavas'ta dolmuşlar dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tavas'ta dolmuşlar dezenfekte edildi - Son Dakika

Tavas'ta dolmuşlar dezenfekte edildi

16 dakika önce

Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan minibüsler korona virüsü riskine karşı dezenfekte edildi.

Tavas'ta dolmuşlar dezenfekte edildi, System.String[]

Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan minibüsler korona virüsü riskine karşı dezenfekte edildi.


Tavas-Denizli arasında yolcu taşımacılığı yapan dolmuşlar, Samanlık Mahallesi'ndeki pazar yerinde dezenfekte edildi. Dezenfekte işleminde yolcuların oturduğu koltuklarla birlikte araç içinde temas ettikleri bütün noktalar dezenfekte edildi.


Tavas Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Ali Var, virüse karşı tüm Türkiye'de alınan tedbirler doğrultusunda kendilerinin de minibüslerinde önlem aldıklarını ifade etti. Yolcuların güvenliği ve huzuru için uğraş verdiklerini kaydeden Var, yaptıkları uygulamanın diğer kooperatiflere de örnek olması gerektiğini kaydetti.


Dezenfekte işleminde dolmuş şoförleri de ekiplere yardımcı olarak destek verdi. - DENİZLİ

Denizli, Tavas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:57 Kaynak: İHA
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