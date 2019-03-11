Son Dakika Haberleri: Tavas'ta Gece Bekçileri Görevine Başladı

Tavas'ta Gece Bekçileri Görevine Başladı

41 dakika önce

Denizli'nin Tavas ilçesine atanan gece bekçileri görevine başlarken, ilçede ayrıca polis tarafından güven masası da oluşturuldu.

Tavas'ta Gece Bekçileri Görevine Başladı, System.String[]
Denizli'nin Tavas ilçesine atanan gece bekçileri görevine başlarken, ilçede ayrıca polis tarafından güven masası da oluşturuldu.

Tavas İlçe Emniyet Müdürlüğü emrine atanan 5 gece bekçisi Kaymakam Recep Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Adagülü ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Veysel Atasoy'un katıldığı törenle görevlerine başladı. İlçede ayrıca emniyet müdürlüğü bünyesinde güven masası da hizmete açıldı. Tören sonunda ise gece bekçileri protokol üyeleri ile birlikte fotoğraf çektirdi. Gece bekçilerinin ilçede en çok ihtiyaç duyulan mahallelerde görev yapacakları belirtildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:00 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Denizli, Tavas, Güncel
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