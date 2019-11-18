Tavas'ta 'Kim Demiş Tarım Bitiyor, Gençler Toprakla Buluşuyor' etkinliği

Denizli Tavas İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Genç Gönüllüler Projesi kapsamında gençlere yönelik "Kim Demiş Tarım Bitiyor, Gençler Toprakla Buluşuyor" temalı etkinlik düzenlendi.



Etkinliğe Tavas Kaymakamı Recep Öztürk, İl Tarım Orman Müdür Yardımcısı Nejdet Demir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Nas, Ziraat Odası Başkanı Süleyman Tozlukoğlu, daire müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Proje hakkında bilgi veren Ziraat Mühendisi Meltem Sanciş Tavas'ta böyle bir projeyi yürütmekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek " Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan 'Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü' çerçevesinde burada bir araya geldik. Buradaki genç arkadaşlarımız öncelikle e-devlet sistemi üzerinden gönüllü kaydını yaptırarak, bu etkinliğe katılmak istediler. Tamamen gönüllülük esasına göre buraya geldiler. Bizlerde Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatı olarak bu etkinliği düzenledik. Birazdan tarlada yetişen sebzeleri bizzat yerinde inceleyeceğiz. İnşallah faydalı bir program olur" dedi.



Öğrencilerle birlikte tarlaya gidilerek lahana, marul, kereviz, brokoli, ıspanak ve maydanoz hakkında teknik bilgiler anlatılarak sebze hasadı yapıldı. - DENİZLİ