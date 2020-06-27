Tavas'ta Milli Mücadele kahramanları unutulmadı - Son Dakika

Tavas'ta Milli Mücadele kahramanları unutulmadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele'nin kahramanları anısına "Tavas ve Yöresi Milli Mücadele Programı" adlı bir etkinlik düzenledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele'nin kahramanları anısına "Tavas ve Yöresi Milli Mücadele Programı" adlı bir etkinlik düzenledi. Korona virüs tedbirleri ve sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan programda Tavas ve yöresinde Milli Mücadele döneminde yaşanılanlar anlatıldı.

Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı


Denizli Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele'nin100. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında "Tavas ve Yöresi Milli Mücadele Programı" adlı program gerçekleştirdi. Korona virüs tedbirleri ve sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan program Tavas Bağlar Mesireliği Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın kahramanlık marş ve türkülerinin seslendirdiği konser ile başlayan program, Milli Mücadele döneminde kullanılan silah ve gereçlerin yer aldığı sergi ile devam etti. Programın moderatörlüğünü yapan Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman İnan, Tavas ve yöresinde Milli Mücadele döneminde yaşanılanları anlattı. Prof. İnan, "Yoksulluk, merhamet, kadirşinaslık, paylaşmayı Milli Mücadele döneminde yaşayan büyüklerimizden öğrendik. Tavas'ta yaşayan herkesin ayrı ayrı o döneme ait büyüklerinden öğrendiği anılar var" dedi.


"Tavas, en fazla cepheye asker gönderen ilçedir"


Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı konuşmasında, Milli Mücadele döneminde Denizli ve Tavas İlçesi'nde neler yapıldığını anlattı. Milli Mücadele'nin hem Denizli hem de Türk tarihi açısından önemli isimlerinden Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin teşkilatlanma çalışmalarını anlatan Otaklı, "15 Mayıs 1919 gecesi saat 02.00'de Anadolu'nun dört bir yanına telgraf gönderiliyor. Sabahın ilk saatlerinde Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde Denizli'de miting yapılır. Bu hazırlıklı, çok güçlü bir mitingdir. 16 Mayıs'ta Cennetzade Tahir Efendi olmak üzere dönemin kaymakamı, belediye başkanı çok ateşli konuşmalar yaparak Tavas'ta mitingi gerçekleştirmiştir. Tavas, en fazla cepheye asker gönderen ilçedir. 449 gönüllü müfreze toplanmıştır. Cepheye çok ciddi nakdi yardımlar gönderilmiştir. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak 2008 yılından bu yana Denizli ve yöresi ile ilgili 175 eser yayımladık. Şu anda basıma hazırlanan 27 eser daha var. Denizlimizin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Denizli, Tavas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 13:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tavas'ta Milli Mücadele kahramanları unutulmadı - Son Dakika

Son Dakika

19:17 Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı 18:03 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı 17:43 Ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan koç öldü 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 13:37 Riva'da meydana gelen tekne kazasında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi 01:43 Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti, Almeria'daki görevinden alındı
Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı
19:16
Hollandalı efsane Arjen Robben, kariyerine başladığı Groningen'de futbola geri döndü
18:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi
18:38
Fenerbahçeli Simon Falette, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı
18:32
Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın forma giydiği Düsseldorf küme düştü
18:29
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
18:03
Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi
18:03
ASELSAN, Kara Kuvvetleri'ne ejderha gözlerini teslim etti
17:54
Ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan koç öldü
17:42
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
17:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 19:31:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tavas'ta Milli Mücadele kahramanları unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]