Son Dakika Haberleri: Tavas'ta sağanak yağış sele neden oldu
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Tavas'ta sağanak yağış sele neden oldu

53 dakika önce

Denizli'de etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.

Denizli'de etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Vatandaşlar sel sularının iş yerlerine girmemesi için çabalarken araçlar yolda ilerlemekte zorlandı. Denizli'nin Tavas ilçesinde öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış kısa sürede sele neden olurken, göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı, esnaf iş yerini korumak için yoğun çaba gösterdi. Dışarıda vatandaşlar da otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.
(Serdar Uzkaya/İHA)
Denizli, Tavas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:00 Kaynak: İHA
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