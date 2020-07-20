Tavas'ta tarlasına lavanta eken çiftçi ilk hasadı yaptı - Son Dakika

Tavas'ta tarlasına lavanta eken çiftçi ilk hasadı yaptı

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'ndeki arazisine lavanta eken çiftçi Osman Kızılbel, ilk hasadı yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'ndeki arazisine lavanta eken çiftçi Osman Kızılbel, ilk hasadı yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

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Osman Kızılbel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasından miras kalan 15 dekar tarlayı, tütüne alternatif bir ürün olarak lavanta ekmeye karar verdiğini belirtti.

Kısa sürede sonuç aldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Kızılbel, şöyle konuştu:

"Lavanta su istemeyen bir bitki. Pazar olarak da sıkıntımız yok. Alıcısı çok aslında. Lavantadan 3. yıldan sonra verim alınıyor oysa bizim ürün erken geldi. Bu yıl alacağız ürünüm tamamen organik, gübre, ilaç vermedim. Denizli Muğla karayolu üzerinde olması bizim açımızdan çok iyi. Ana yola tabela astım. Burada bir girişimci olarak eşim ve ben bu işe başladık. Bu ürünlerde devletimiz tarafından destek veriliyor fakat ben hiç destek almadım. Kendi imkanlarımla bu işe başladım."

Tavas Ziraat Odası Başkanı Süleyman Tozluk da gelir getirici farklı bir ürün olarak yörede başlanan lavanta yetiştiriciliğinin önemine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Lavanta, kurak alanda su tüketiminin az olmasından dolayı kırsal alanlarımızdaki çiftçilerimize yeni bir gelir kaynağı olacaktır. Aynı zamanda bölgemizde ekoturizmin gelişmesini sağlayacaktır. Lavanta, bölgemizdeki sulanamayan arazilerimizde üretilen tütüne alternatif bir ürün. Tavas'ımızı önümüzdeki yıllarda tıbbi aromatik bitkiler merkezi yapmak için Tavas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile birlikte çalışmalar yapmaktayız. Bölgemiz tıbbi aromatik bitkiler için hem toprak yapısı hem de iklim koşulları bakımından çok uygun. Sadece lavanta değil, kekik, rezene gibi tıbbi aromatik bitkiler için de projeler yapmaktayız."

Hırka Mahallesi Muhtarı Mehmet Üglü ise "Osman kardeşimiz tütüne alternatif bir ürün olan lavanta yetiştirmek için ilk girişimde bulundu. Mahallemizde bir örnek lavanta üreticisi oldu. Mahallemizde adaçayı ve kekik var ama lavanta bir ilk oldu. Çoğu vatandaşımız Isparta'ya fotoğraf çekmeye gidiyor. Bizim burada niye olmasın?" dedi.

Kızılbel, Tavas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tavas'ta tarlasına lavanta eken çiftçi ilk hasadı yaptı - Son Dakika
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