Tavas'ta toplulaştırma yapılan mahallelerde yeni tapular teslim edildi - Son Dakika

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı üç mahalledeki toplulaştırma çalışmaları sonucunda oluşan yeni tapular, sahiplerine verildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kurumun, tarım arazilerinden en yüksek faydanın sağlanması amacıyla toplulaştırma çalışmaları yaptığı hatırlatıldı.

Tavas ilçesine bağlı Çağırgan, Bahçeköy ve Horasanlı mahallelerindeki toplulaştırma çalışmaları sonucunda oluşan yeni tapuların Tavas Belediyesinde düzenlenen törenle vatandaşlara teslim edildiği kaydedildi.

Açıklamada DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'ın şu sözlerine yer verildi:

"Üç mahallede, 2 bin 79 hektar alanda yürütülen projede eski parsel sayısı 8 bin 549'dan, toplulaştırma sonrası yeni parsel sayısı 4 bin 131'e düşmüş, toplulaştırma oranı da yüzde 51 olarak gerçekleşmiştir. İlgili mahallelerde bugüne kadar 2020 yılı fiyatlarına göre 3 milyon 480 bin lira yatırım yapılmış, yapılan yatırım sonucunda yılda 1 milyon 670 bin lira ekonomik fayda sağlanması hedeflenmekte olup projeden 9 bin 904 malik yararlanmıştır."

DSİ olarak ülkenin suyuna da toprağına da sahip çıktıklarını belirten Yıldız, "Bu projelerin hayata geçmesinde en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.