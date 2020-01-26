Tavas'tan, Elazığ'a 1 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tavas'tan, Elazığ'a 1 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Tavas'tan, Elazığ'a 1 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi

6 saat önce

Denizli'nin Tavas ilçesinde vatandaşlar tarafından, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası afetzedelere gönderilmek üzere katalitik soba, battaniye ve bebek elbiselerinden oluşan 1 tır dolusu yardım malzemesi toplandı.

Tavas'tan, Elazığ'a 1 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

Denizli'nin Tavas ilçesinde vatandaşlar tarafından, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası afetzedelere gönderilmek üzere katalitik soba, battaniye ve bebek elbiselerinden oluşan 1 tır dolusu yardım malzemesi toplandı.


Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Tavas ilçesinde bazı sivil topum kuruluşları aracılığı ile afetzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. İlçe sakinleri büyük bir duyarlılık örneği sergileyerek kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. Sadece iki gün içerisinde ilçede 130 adet tüplü katalitik soba, çok sayıda battaniye ile bebek elbiseleri ve içerisinde gıda malzemeleri bulunan bir tır dolusu yardım malzemesi toplandı. Yardımların yüklendiği tır ardından dualarla yola çıktı. - DENİZLİ

Elazığ, Deprem, Tavas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:28 Kaynak: İHA
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