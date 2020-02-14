Tavaşi Süleyman Ağa Cami açılışı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tavaşi Süleyman Ağa Cami açılışı yapıldı - Son Dakika

Tavaşi Süleyman Ağa Cami açılışı yapıldı

6 saat önce

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan Fatih Kumkapı Tavaşi Süleyman Ağa Camii'nin açılışı yapıldı.

Tavaşi Süleyman Ağa Cami açılışı yapıldı, System.String[]

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan Fatih Kumkapı Tavaşi Süleyman Ağa Camii'nin açılışı yapıldı.


Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından 28 Aralık 2018 tarihinde restorasyonuna başlanan Tavaşi Süleyman Ağa Camisi bugün açıldı. Açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Yaklaşık 5 bin 300 tarihi eserin restorasyon çalışmalarını tamamlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü bizi biz yapan tarihi değerleri yaşatmak ve atalarımız ile torunlarımız arasındaki köprüyü ihya etmek adına gerçekten dünyada eşi benzeri olmayan büyük bir misyonu icra ediyor" dedi.


Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ise, "Bizim kültürümüz ve bizi biz yapan değerler mahallemizin merkezi camiler ile oluşuyor. Paylaşma ve birliktelik kültürümüzün birlik beraberliğimizi yapı taşı mescitlerimiz ve camilerimiz. Ecdadımız 200 bin tane vakıf kurmuş. Modern anlamda belediyecilik yokken vakıflar varmış. Şehirlerimizdeki hizmetleri vakıflar yapmış" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:52 Kaynak: İHA
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