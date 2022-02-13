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TAVİ YÖNTEMİYLE 45 DAKİKADA SAĞLIĞINA KAVUŞTU - Son Dakika

TAVİ YÖNTEMİYLE 45 DAKİKADA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

13.02.2022 10:29

DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'aort kapak darlığı' teşhisi konulan Cevahir Özer'e, (78) TAVİ yöntemi ile ameliyatsız işlem yapıldı.

DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'aort kapak darlığı' teşhisi konulan Cevahir Özer'e, (78) TAVİ yöntemi ile ameliyatsız işlem yapıldı. 45 dakika süren işlemin hastanelerinde ilk kez yapıldığını belirten Kardiyolog Uzm. Dr. Ferhat Işık "Bu, kasıktan normal anjiyo yöntemi ile yaptığımız bir işlem" dedi.

Cizre'de yaşayan Cevahir Özer, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Tetkikler sonrası uzman doktorlar Önder Bilge, Murat Çap ve Ferhat Işık tarafından Özer'e 'ciddi aort kapak darlığı' teşhisi kondu. Özer'in aort kapağının değişimine karar verildi, bu süreçte TAVİ (Transcatheter Aortic Valve Implantation) yöntemi gündeme geldi. Hazırlıkların ardından 'aort kapağının ameliyatsız değişimi' olarak adlandıran TAVİ yöntemi, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez uygulandı. Özer, 45 dakika süren işlem ile sağlığına kavuştu.

'YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRÜYOR'

Kardiyolog Uzm. Dr. Ferhat Işık, Özer'in ciddi semtomatik aort darlığı olan bir hasta olduğunu belirterek "Bu hastamızda son zamanlarda bayılmalar, tansiyon düşüklükleri ve nefes darlıkları oluyordu. Bu durumu ekip olarak değerlendirdik. Ortak bir konsey kararı aldık, TAVİ işlemini yapmayı planladık. Riski yüksek bir hasta olduğu için açık kalp ameliyatı, kapak cerrahisine çok uygun değildi. Bu, kasıktan normal anjiyo yöntemi ile yaptığımız bir işlem. Yaklaşık bir saat sürüyor. Açık kalp ameliyatı gerektirmeden, kapalı yöntem ile kalbin aort kapağının değişimini yapmaktık" dedi.

'HASTA AÇISINDA DAHA RAHAT İŞLEM'

Kardiyolog Uzm. Dr. Önder Bilge de TAVİ yöntemini hastanede ilk kez yaptıklarını ifade ederek "Hastaya, konforu açısından açık ameliyat gerekmeden yapılan bir işlem. Ortalama olarak işlem süresi bir saat civarında. Yüksek ve orta riskli hastalarda yaptığımız bir işlem. 3 kardiyolog tarafından ilk kez hastanemizde yapıldı. Bu işlem artık hastanemizde rahat bir şekilde yapılıyor. Ameliyatsız bir işlem. Bu yüzden hastanın erken taburcu olması açısından daha rahat bir işlem" diye konuştu.

TAVİ YÖNTEMİYLE 45 DAKİKADA SAĞLIĞINA KAVUŞTU
TAVİ YÖNTEMİYLE 45 DAKİKADA SAĞLIĞINA KAVUŞTU
TAVİ YÖNTEMİYLE 45 DAKİKADA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Yaşargil, Ferhat Işık, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAVİ YÖNTEMİYLE 45 DAKİKADA SAĞLIĞINA KAVUŞTU - Son Dakika


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