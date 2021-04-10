Tavşan Adası koruma alanı ilan edildi - Son Dakika

TAVŞAN Adası ve çevresi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile koruma alanı ilan edildi, karar Resmi Gazetede yayınlandı.

"Tavşan Adası" olarak bilinen Neoandros Adası ve çevresini kapsayan alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile koruma alanı ilan edildi. Resmi Gazete yayınlanan kararda, "İstanbul İli, Adalar İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Tavşan (Balıkçı) Adası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesine 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

NEOANDRSO ADASI Marmara Denizi'nde yaşayan balıklara, nadir mercanlara ev sahipliği yapan Neandros adası ve çevresi gırgır avcılığı nedeniyle tehlike altındaydı. Çevreciler, İstanbul'un ekosistemi için çok önemli yeri olan Neandros Adası ile çevresinin her türlü avcılığa kapatılmasını istiyordu. Neandros 90 metre uzunluğuyla Prens adalarının en küçüğü ve Akdeniz'in nadir siyah mercanları ve kırmızı gorgonlarına da ev sahipliği yapıyor. Pek çok balık türü de Adalar ve çevresinde yaşıyor ve bu alanda yumurtluyor.