Tavşan Adası'na ekimi yapılan sarı mercanlar, yapılan sualtı dalışıyla gözlemlendi

DP World Yarımca, İstanbul Üniversitesi ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği iş birliğiyle 1 yıl önce Sarı Mercanların Korunması Projesi hayata geçirilmişti. Proje kapsamında Ayvalık'tan Tavşan Adası'na transfer edilerek ekimi yapılan sarı mercanlar, 15 Haziran'da 3 dalgıç tarafından yapılan sualtı dalışıyla gözlemlendi.

Akdeniz ile Marmara Denizi arasında bulunan sarı mercanlar, sualtı ekosisteminde hayati bir rol oynamasına karşın insan etkileşimi ve deniz sıcaklığındaki değişikliklerin neden olduğu zararlardan ötürü mercan popülasyonu yıllar içinde azaldı. Geçen yıl da müsilaj, mercanların üzerini kapatarak nefes almalarını ve beslenmelerini engellediği için ölümlerine neden olmuştu. Bu kapsamda DP World Yarımca, 2021 yılında Marmara Denizi'nde, mercanların azalan nüfusuna karşı koruma sağlamak için İstanbul Üniversitesi ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği iş birliğiyle Sarı Mercanların Korunması Projesi'ni hayata geçirdi. Proje kapsamında, Ayvalık'tan transfer edilerek Tavşan Adası'na ekimi yapılan mercanların gözlem dalışı, DP World Yarımca CEO'su Kris Adams'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıya katılanlar da gerçekleştirilen dalışı an be an televizyon ekranına yansıtılan görüntüyle izledi.

"8 SU ALTI ISI ÖLÇER İLE KÜRESEL ISINMANIN YARATTIĞI ETKİLER BELİRLENECEK"

Akdeniz ile Marmara arasında kurulan sualtı mercan köprüsünün 2024'e kadar tamamlanması planlandığı belirtildi. Ayrıca mercanların korunmasına ve üremesine ek olarak yıl boyunca sıcaklığı izlemek için Ayvalık'ta 30 metre derinliğe 8 adet su altı ısı ölçer kuruldu. Gerçekleştirilecek bu ölçüm, küresel ısınmanın bölgede yarattığı etkilere ilişkin verilere ulaşmaya da yardımcı olacak.

"FARKLI BÖLGELERDE DE KORUMA ÇALIŞMALARI YAPMAK İSTERİZ"

Denizlerin yağmur ormanları olan mercanlar, habitat gelişimi ve oluşumu için anahtar bir tür diyen Deniz Yaşamını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Narcı şunları söyledi:

"Çok kırılgan ve hassas bir dönemdeyiz. Çünkü Marmara Denizi'ni kirlilik anlamında yöneteceğimiz her türlü adım, buradaki hassas yaşamın da korumacısı olacak. Tehlikenin tamamen kritik olduğu noktada kaybolmasını sağlayacak. Bu bölge, bakanlığımızca da koruma altına alındı. Dolayısıyla bugün, Marmara'daki tek koruma alanı içinde olan mercanlarlayız. Dalış yaparak gözlemlerde bulunduk. 20-30 yıl önceki deniz canlılığı ile şu anki arasında çok fark var. Marmara Denizi'nin gelecekteki yaşamı, bizim burada yapmış olduğumuz bu çalışmalarla bir tümsellik sağlayacak. Derdimiz ise bu alanın daha fazla koruması ve Marmara Denizi'nde farklı koruma alanlarının yaratılması. Belki bu proje ile farklı yerlerde de bakanlarımızla yürüteceğimiz çalışmalarla Marmara Denizi'nin geleceğini korumaya çalışabiliriz."

"CANLI İZLEMEK HEYECAN VERİCİYDİ"

Kris Adams ise "Limanlarda ve denizlerde çalışan insanlar olarak amacımız sürdürülebilir okyanus yaşamını sağlamaktır. Bünyemizde 20 gönüllümüz de Ayvalık'taki mercanların Tavşan Adası'na taşınmasında destek oldular. Bugün burada yaptığımız çalışmaların sonucunu izlemek çok heyecan vericiydi. Bizim için de büyük deneyim oldu. Bu bölgeye yüzlerce mercan taşındı. Ancak projemizin yanıt vermesi 10-20 yıl gibi uzun zaman alacak. Mercanların yağmur ormanları dünyamız için neyse deniz hayatı için de aynı önemi taşıyan varlıklar olduğunu öğrendik. Marmara Denizi'nin de bu mercanları barındırmak için ne kadar güzel bir habitat olduğunu dalgıçlarımızla görme şansını yakaladık. Projemizde mercanları korumaya yönelik önlemlere ek olarak, gelecek nesilleri mercanların ekosistem için önemi konusunda eğitmeyi de üstleniyoruz. Bu kapsamda, çocuklara sualtı yaşamını öğretmek ve mercanların değerini ve onları korumak için atılması gereken adımları anlamalarına yardımcı olmak amacıyla Yunus Doli adında bir karakter yarattık. Yunus Doli okullarda öğrencilere mercanların değerini anlatmaya başlayacak" açıklamasını yaptı.

