Tavşan Jojo - Son Dakika

Filmin fragmanı "Tavşan Jojo"

İSTANBUL - Taika Waititi'nin yönettiği Tavşan Jojo, II. Dünya Savaşı sırasında, Hitler'in gençlik kamplarında yer alan ve zihninde yarattığı Hitler'i en yakın arkadaşı olarak gören genç Jojo'nun, annesinin evlerinde genç bir Yahudi kızı sakladığını keşfetmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.