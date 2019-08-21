Son Dakika Haberleri: Tavşan Peter 2 Filmi
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Tavşan Peter 2 Filmi

53 dakika önce

Tavşan Peter 2 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Tavşan Peter 2 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Tavşan Peter 2 Filmi, System.String[]

2018 yılında vizyona giren ve dünya genelinde 350 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde eden Tavşan Peter'in devam filminin yönetmenliğini yine Will Gluck üstlenirken senaryo ise Beatrix Potter'in aynı adlı eserinden Will Gluck ve Patrick Burleigh tarafından uyarlanıyor. Başrollerde ise Domhnall Gleeson, Rose Byrne ve David Oyelowo yer alıyor.

Yönetmen: Will Gluck

Senaryo: Will Gluck, Patrick Burleigh

Oyuncular: Domhnall Gleeson, Rose Byrne, David Oyelowo, Neveen Hanna, Megan Hajjar, Taylor Ferguson, Andy Gathergood, Dalip Sondhi, Rowan Chapman, Monica Wong, Matt Tyzack, Shakila Zab, Kevin MacIsaac, Vivienne Awosoga, Sam Sahota, David Nash, Ceren Öcal, Genna Merrin, James Dobbins Jones, Keith Stribling, Clement Hicks, Carmen Teixeira, Omar Alboukharey

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Peter Rabbit 2

Yapımcı Firma: Fox Studios

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Avustralya, ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 24.04.2020


Tavşan Peter 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Will Gluck, Beatrix, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:53 Kaynak: InterSinema.com
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