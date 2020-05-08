- Tavşan yavrusunu biberonla besliyorlar - Son Dakika

- Tavşan yavrusunu biberonla besliyorlar

ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesinde doğada bulunan Tavşan yavrusu, görevlilerce biberonla besleniyor.

Ardahan'ın Posof ilçesinde köylü vatandaşlar arazide yavru bir tavşanı fark etti. Köylüler yakınlarda yuva göremeyince anneleri olmayan yavru tavşanları yanlarına alarak eve götürdü. Daha sonra doğada buldukları yavru tavşanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğüne haber verdi. Görevlilerce teslim alınan yavru tavşanın tedavi ve rehabilitasyona başlandı.

Duyarlı vatandaşlara teşekkür eden görevliler, sağlık durumu iyi olan yavru tavşanı büyütmek için ilk olarak biberonla bakacaklarını ifade ettiler.