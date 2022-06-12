Tavşanların kavgası fotokapana böyle yansıdı - Son Dakika
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Tavşanların kavgası fotokapana böyle yansıdı

12.06.2022 13:11

Tavşanların kavgası fotokapana böyle yansıdı Artvin'de iki yaban tavşanının iki ayak üzerine kalkarak kavga ettiği görüntüler fotokapana yakalandı.

Tavşanların kavgası fotokapana böyle yansıdı

ARTVİN - Artvin'de iki yaban tavşanının iki ayak üzerine kalkarak kavga ettiği görüntüler fotokapana yakalandı.

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yerleştirilen fotokapana Artvi'de ilginç bir görüntü takıldı. Ormanda karşılaşan iki yaban tavşanı kavga etmeye başladı.

Adeta boks maçını andıran kavgada tavşanlar ön ayakları üzerine kalkarak birbirlerine güç gösterisinde bulunurken, tavşanların tatlı sert kavgası Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

Tavşanların kavgası fotokapana böyle yansıdı
Tavşanların kavgası fotokapana böyle yansıdı

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Kaynak: İHA

Artvin, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tavşanların kavgası fotokapana böyle yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tavşanların kavgası fotokapana böyle yansıdı - Son Dakika
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