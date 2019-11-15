Son Dakika Haberleri: Tavşanlı Bağlıkspor şampiyonluk öncesi birliktelik toplantısı
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Tavşanlı Bağlıkspor şampiyonluk öncesi birliktelik toplantısı

7 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi 1. Amatör Küme'de mücadele eden Bağlıkspor yönetim ve futbolcuları şampiyonluk öncesi birliktelik yemeğinde biraraya geldi.

Tavşanlı Bağlıkspor şampiyonluk öncesi birliktelik toplantısı, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi 1. Amatör Küme'de mücadele eden Bağlıkspor yönetim ve futbolcuları şampiyonluk öncesi birliktelik yemeğinde biraraya geldi.Tavşanlı 1. Amatör Kümede şampiyonluğa oynayan Bağlıkspor bir düğün salonunda akşam yemeğinde bir araya geldi.


Kulüp Başkanı Halil Çağlar'ın organizesinde bir araya gelen Bağlık Mahalle Muhtarı Ali Ataş, Antrenör Celalettin Altay, yöneticiler ve futbolcular katıldı.Yenilen yemeğin ardından birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.


Futbolcular ve Bağlıkspor Kulüp yönetimi yemekli toplantının ardından hatıra fotoğrafı çekildi. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Kütahya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:42 Kaynak: İHA
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