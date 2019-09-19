Son Dakika Haberleri: Tavşanlı Cevizdere Şehitler Derneği'nden Gediz'de konferans
Son Dakika Güncel Haber

Tavşanlı Cevizdere Şehitler Derneği'nden Gediz'de konferans

1 saat önce

Tavşanlı Cevizdere Şehitler Derneği, 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla Gediz ilçesinde konferans düzenledi.

Tavşanlı Cevizdere Şehitler Derneği'nden Gediz'de konferans, System.String[]

Tavşanlı Cevizdere Şehitler Derneği, 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla Gediz ilçesinde konferans düzenledi.


Dernek Başkanı Adem Öztürk, yaptığı açıklamada, dernek olarak zaman zaman çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.


Gaziler Günü dolayısıyla Gediz'de etkinlik düzenlediklerini belirten Öztürk, "AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan'ın davetiyle Gediz'in Erdoğmuş beldesine giderek şehit Ramazan Demirci'nin kabrini ve ailesini ziyaret ettik. Burada şehidimizin adının verildiği Ramazan Demirci İlkokulunda ve Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde dernek olarak 'Milli Mücadele' konulu konferanslar verdik" diye konuştu.


Öztürk, daha sonra Milletvekili Tan ve Gediz Belediye Başkan Vekili Hüseyin Tüysüz ile yapılan toplantıda, İğdiş köyündeki Çeltikçi Şehitliği'nde kabri bulunan 'Efsane kadın' olarak bilinen 'Elif Ana'nın kahramanlığını anlatan rölyefinin Gediz Meydanı'na yapılmasının değerlendirildiğini aktardı. - KÜTAHYA

19 Eylül Gaziler Günü, Tavşanlı, Kütahya, Gediz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Bakan Pakdemirli: Tarım desteği kapsamında 395,9 milyon TL ödeme yapılacak
İstanbul'da Kuveyt Kültür Günleri düzenleniyor Fitch: Türkiye ekonomisi geçen yılki krize etkileyici bir şekilde direnç gösterdi İBB, İSPARK'la ilgili skandal haberleri yalanladı: 1,5 yıl öncesine ait

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 15:55:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tavşanlı Cevizdere Şehitler Derneği'nden Gediz'de konferans
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]