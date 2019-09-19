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Tavşanlı Cevizdere Şehitler Derneğinden Gediz'de konferans

43 dakika önce

Tavşanlı Cevizdere Şehitler Derneği, 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla Gediz ilçesinde konferanslar düzenledi.

Tavşanlı Cevizdere Şehitler Derneğinden Gediz'de konferans, System.String[]

Tavşanlı Cevizdere Şehitler Derneği, 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla Gediz ilçesinde konferanslar düzenledi.

Dernek Başkanı Adem Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak zaman zaman çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

Gaziler Günü dolayısıyla Gediz'de etkinlik düzenlediklerini belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan'ın davetiyle Gediz'in Erdoğmuş beldesine giderek şehit Ramazan Demirci'nin kabrini ve ailesini ziyaret ettik. Burada şehidimizin adının verildiği Ramazan Demirci İlkokulunda ve Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde dernek olarak 'Milli Mücadele' konulu konferanslar verdik."

Öztürk, daha sonra Milletvekili Tan ve Gediz Belediye Başkan Vekili Hüseyin Tüysüz ile yapılan toplantıda, İğdiş köyündeki Çeltikçi Şehitliğinde kabri bulunan "efsane kadın" olarak bilinen "Elif Ana"nın kahramanlığını anlatan rölyefinin Gediz Meydanı'na yapılmasının değerlendirildiğini aktardı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:08 Kaynak: AA
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