Tavşanlı'da 2 hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince yakalandı - Son Dakika
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Tavşanlı'da 2 hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince yakalandı

24.02.2022 14:52
Tavşanlı'da 2 hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir evden televizyon ve mutfak eşyası çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir evden televizyon ve mutfak eşyası çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ulucami Mahallesi'nde iki şüpheli şahsın gece yarısı bir evden çaldıkları malzemeleri taşıdığı esnadaki görüntüleri kameralara yansıdı.

Görüntülerden yola çıkan Tavşanlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen E.E ve İ.D isimli şüpheli şahıslar yakalayarak gözaltına alındı.

Evin içerisinde bulunan 5 bin TL değerinde televizyon ve mutfak eşyası çalan şüpheliler suçlarını itiraf etti. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

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Tavşanlı, Kütahya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'da 2 hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince yakalandı - Son Dakika


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