Tavşanlı'da 3 iş yerini soyan hırsızlar güvenlik kamerasında - Son Dakika

Tavşanlı'da 3 iş yerini soyan hırsızlar güvenlik kamerasında

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 3 şüpheli, girdikleri iş yerlerinden yaklaşık 4 bin lira çalıp, kaçtı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 3 şüpheli, girdikleri iş yerlerinden yaklaşık 4 bin lira çalıp, kaçtı. 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, hırsızlık anları iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeni Mahalle Haşim Benli Bulvarı'nda yer alan 3 iş yerine giren 3 şüpheli, yaklaşık 4 bin lira çaldıktan sonra ortadan kayboldu. Sabah saatlerinde dükkanlarına gelen iş yeri sahipleri, kapıların açık olduğunu görerek polise haber verdi. İş yerlerinin güvenlik kameralarında yapılan incelemenin ardından şüphelilerin kar maskesi ve cerrahi maske taktığı tespit edildi. Şüphelileri yakalamak için Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Soyulan iş yeri sahiplerinden Mesut Peker, sabah geldiğinde kapılarının açık olduğunu görmesi üzerine polise haber verdiğini ifade ederek, "Saat 03.30'da iş yerimize girmişler ve paraları çaldıktan sonra kaçmışlar. Güvenlik kameralarında polis inceleme yaptı. Hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.

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HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlıkta, kar ve cerrahi yüz maskeli üç kişinin yem satış dükkanına levye ile kapıları açarak girdiği, duvarda bulunan gömme çelik kasadan paraları aldıktan sonra kaçtıkları görülüyor.


Yeni Mahalle, Tavşanlı, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 16:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tavşanlı'da 3 iş yerini soyan hırsızlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
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