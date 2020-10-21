Tavşanlı'da 4'ü nişana katılan 5 kişiye, 4 bin 718 lira ceza - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen nişan töreni için toplanan 4 kişi ile karantinayı ihlal ettiği tespit edilen 1 kişiye, toplam 4 bin 718 lira ceza kesildi.

Tavşanlı Kaymakamlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında temaslı olarak karantinada olması gereken 1 kişinin kuralı ihlal ederek, dışarı çıktığının tespit edilip, 3 bin 150 lira ceza uygulandığını açıkladı. Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, tedbirler kapsamında yasak olmasına rağmen 4 kişinin de nişan törenine katıldığının belirlenerek, 392'şer lira ceza uygulandığını belirtildi. Kaymakamlık açıklamasında, "14 Kasım tarihli 2020/83 numaralı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına rağmen, ilçede ikamet eden ve temaslı olup karantinada olan 1 vatandaşa, karantina ihlalinde bulunarak İçişleri Bakanlığının talimatları gereği yapılması yasak olan nişan törenine katıldığından dolayı 3 bin 150 lira, nişan için toplanan 4 kişiye ise emre aykırı davranıştan dolayı 392'şer liradan toplam 4 bin 718 lira idari ceza uygulandı" denildi.Devletin ve kamu görevlilerinin aldığı her türlü tedbire rağmen yasakların ihlal edilmesinin, salgının yayılmasını hızlandıracağını vurgulayan Tavşanlı Kaymakamlığı, kural ihlali görüldüğü anda '112' ihbar hattına veya 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden ihbarda bulunulmasını istedi.