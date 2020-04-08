Tavşanlı'da 409 adet tıbbi maske ele geçirildi - Son Dakika

Tavşanlı'da 409 adet tıbbi maske ele geçirildi
7 saat önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince 3 iş yerine düzenlenen operasyonda 409 adet tıbbi maske ele geçirildi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince 3 iş yerine düzenlenen operasyonda 409 adet tıbbi maske ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince tespit edilen, tıbbi satış yetkisi bulunmayan 3 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. İş yerlerinde yapılan aramada 409 adet maske ele geçirilirken, iş yeri sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 07:36 Kaynak: İHA
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