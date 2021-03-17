Tavşanlı'da 57 kursiyerin katıldığı arıcılık kursu sona erdi - Son Dakika

Tavşanlı'da 57 kursiyerin katıldığı arıcılık kursu sona erdi

17.03.2021 10:52
Tavşanlı'da 57 kursiyerin katıldığı arıcılık kursu sona erdi, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde açılan arıcılık kursuna 57 kursiyerin katıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde açılan arıcılık kursuna 57 kursiyerin katıldığı bildirildi.

Tavşanlı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü İşbirliği ile Halk Eğitim Toplantı salonunda, açılan Arıcılık kursu sona erdi.

Yeni Korona virüs tedbirleri kapsamında, kursiyerlerin salona girişte maskeli ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde dizayn edilen salonda eğitim 72 saat sonunda tamamlandı.

Arıcılık kursu alanlar, Veteriner hekim Tansel Ayköse tarafından verilen eğitimler sonunda belge almayı hak kazandılar. Arıcılık kursuna katılan kursiyerler kursun çok faydalı olduğunu, kurs sonucunda aktif arıcılık yapmasalar bile; arıcılıkta kaliteli üretim, bilinçli tüketim başta olmak üzere,arıların ilginç yaşamlarını ve geleceğimiz için önemini öğrendiklerini söyleyerek kursun açılmasında katkısı olanlara teşekkür ettiler.

Arıcılık kursunu tamamlayan ve sınavdan çıkan Sadık Kararslan, "Sınav gayet güzeldi. Daha önceden de tecrübemiz olduğu için yazılı kağıdımızı da verdik. İnşallah diplomamımızı bekliyoruz. Deden babadan yapmışlığımız vardı" dedi.

Hobi olarak arıcılığa başladığını ve üretmenin güzel olduğunu ifade eden kursiyerlerden Galip Savaş ise, "Bizler amatör arıcılarız, kurs belgemiz yoktu, hobi olarak yapıyoruz şu anda. Ama çok güzel bir meslek üretmek güzel birşey. Herkese tavsiye ederiz. Bildiğimiz zannettiğimiz ve bilmediğimiz çok şey varmış." - KÜTAHYA

Tavşanlı'da 57 kursiyerin katıldığı arıcılık kursu sona erdi
Tavşanlı'da 57 kursiyerin katıldığı arıcılık kursu sona erdi
Tavşanlı'da 57 kursiyerin katıldığı arıcılık kursu sona erdi

Hisarcık, Tavşanlı, Kütahya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tavşanlı'da 57 kursiyerin katıldığı arıcılık kursu sona erdi - Son Dakika


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